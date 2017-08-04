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§ NG.kz
Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской области в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном это объекты пищевой промышленности, поскольку "Костанайская область продолжает наращивать мощности предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции", - отметил аким региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Кроме того, планируется построить в Костанае завод по производству лифтов.
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§ Добринцофф
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5355
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ноябре запустим в Костанае большой мельничный комплекс, мощность — 700 т муки в сутки. Предприятие открывает ТОО «Бест костанай», стоимость 2,8 млн тенге, значительная доля турецких инвестиций.

Мельничный комплекс за 2.8млн\тнг?
Профайл

Медный
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, лифты.... вот как то не соответствуют они принципу капитализма: чтобы быстро ломалось и требовалося всегда новый, или я чего то не знаю о лифтах? Какова потребность в лифтах? Рынок конечен :lol:

Медный
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, не знанаю что у казахов с китайцами не так в отношениях, но почему то к турецкиминвестициям они лучше относятся :-x

Аноним
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мельничный комплекс за 2.8млн\тнг?

А "Тобыл нан" за 1,9 млн? :-)

андрей
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пальцев не хватит на руках и ногах , сколько тут за годы собирались построить всего .... Про лифты с Медным согласен , а ещё твиксы и марсы .... какая в них потребность ????

*
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, с цифрами прям бЯда!!!

Читатель 1
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 11:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что-то тоскливое впечатление остаётся

Карамерген
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
предприятия обещают открыть в Костанайской области
А что там с куриным мясом и металло-прокатом арматуры? Чего-то в отчетах на хвалятся)))

nemes
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 20:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
А что там с куриным мясом и металло-прокатом арматуры? Чего-то в отчетах на хвалятся)))

Сейчас это проходит под одним проектом! Точно не знаю как называется:то ли мраморно-арматурный кластер,то ли арматурно-мраморная курятина. Все движения по проекту происходят в скрытом режиме,чтобы нанести неожиданный удар "северному соседу" или ранчам бразильских мучачо-кавбойцам.

nemes
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кроме того, в Аркалыке начали строить мясоперерабатывающий завод, сообщил Мухамбетов:

Правильное решение! А-то,пока скотину с Монголии до кустанайского мясокомбината догонят-половину или каскыры сожрут,или перегонщики.
Удивлены? Да,да! У мяса кОстанайщины,родной язык-монгольский! Проклятое наследие ЕсЕсЕсЕрА!

nemes
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ноябре запустим
Цитата:
В областном центре начинаем строить хлебозавод «Тобыл нан»
А "мы"-то тут причём? "Начинаем","запустим","откроем". Делается-то всё (в свете рыночных отношений!) частными лицами. Не АКИМАТОМ! Или всё-таки в тайном сговоре?
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