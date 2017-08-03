Серый волк Re: Когда временное становится постоянным... #27





(Полноправные пользователи) Сообщений: 8967

Регистрация: 19.08.08 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:14 Вчера вспомнил про НГ, увидев место проведения ремонтных работ в Москве.

Потом ещё ограждения ремонтных работ.

Потом ещё попались.

В общем десятка два снимков.

Погода была хорошая!

А на ночь выкатил велосипед и по ночной московской ночи катал по улицам до утра!

Летал по пустым улицам, два раза присоединялся к ночным группам велосипедистов - покатушников. Тусил на мостах и в парке Горького, который при хорошей погоде живет всю ночь и публика очень позитивная.

В 8 утра на велокомпьютере образовалось более 80 км.

Утро встречал около Кремля на Манежной площади (между Красной площадью и началом Тверской).

Половину дня отсыпался.



Ну а сейчас держите по теме свежайшие фото с улиц Москвы.

(Специально по стройкам дорог не ездил, иначе бы завалил форум фото, реконструируется много. Но смысла снимать всё нет абсолютно. Все фото будут похожи как близнецы братья)







Самое стандартное типовое ограждение ремонтируемой улицы выглядит вот так.

Этот снимок сделан на Цветном бульваре На заднем плане немного видно Самотёчную эстакаду. От Кремля почти 3 км по прямой.



https://img-fotki.yandex.ru/get/249782/190883876.38/0_398b3d_5b05186c_XXL.jpg



А этот снимок сделан рядом с выходом из станций метро Боровицкая и Александровский сад. То есть самый центр.



Для разглядывания крупно:

https://img-fotki.yandex.ru/get/227342/190883876.38/0_398b3c_1e1151fb_XXL.jpg



Это утром в районе между Останкино и Марфино. (географически уже далеко за третьим транспортным кольцом)



https://img-fotki.yandex.ru/get/237726/190883876.38/0_398b3e_fe53b0bf_XXL.jpg



Здесь тот же самый типовой забор на тротуаре, точнее на его части относящейся к велодорожке, только противопыльная сетка отличается не полосатостью, а на ней напечатана полезная информация и иногда реклама.

Надеюсь редакция простит, что я тут случайно Росгосстрах рекламирую

(кстати может быть кто научит одичалых и вороватых подрядчиков акимата, что ограждение их позорных руин может быть бесплатным нескончаемым рекламным банером и приносить доходы ) И ещё все деревья целые и тщательно на стройке охраняемые и огороженные отдельно.



Самое интересное, что в Посёлке городского типа Запрудня (у чёрта на рогах богом забытый на 101 км) РЖД ведёт реконструкцию платформы Савёловского направления. Так всё ограждено точно таким типом ограждения. Только оно без противопыльной сетки. И у РЖД чувствуется, что не одну сотню объектов им ограждали. Вид крепкий, цельный, но очень усталый от многочисленных перевозок. Фото не делал, если нужно, могу съездить





Это доводится до ума объект МЦК (Железная дорога). Здесь по периметру очень простое ограждение и опять похожее по конструкции.





Тут же рядом более интересный экземпляр.

Локомотивный проезд недалеко от ул. Станционной.

Улица реконструируется с заменой коммуникаций.

Перегорожена основательным забором с воротами для транспорта.



Крупно, что убедиться, что ворота заперты. Если будут брошены открытыми штраф будет очень не радостный.

https://img-fotki.yandex.ru/get/172272/190883876.37/0_398b22_4bd7b1af_XXL.jpg



Чем нам интересен данный объект, так это именно тем, что здесь кроме замены подземных коммуникаций меняют и бордюры как жулики на Абая.

Только здесь никому в голову не пришло ушатывать бюджетные деньги на гранитные бордюры или лепить цветные.

А вот что пришло в голову:

1.Оградить полностью - кошка не пролезет.

2. Продумать пешеходные обходы с двух строн.

3. Исполнить настилы, трапы и наклонные участки для инвалидов и мам с колясками

4. Выполнить "освещение" временной дорожки для пешеходов!!!!!!

(внимание господа кустанайцы - временный проход выполнен с освещением отдельными светильниками на ограждении!)

С этого феномена и начнем (провалиться акимату в актюбински от стыда )

Вот это светильник на временном ограждении временной дорожки для пешеходов у строительной площадки на реконструируемой улице.



Крупно специальн для стыда акимата:

https://img-fotki.yandex.ru/get/232875/190883876.37/0_398b2a_d5b613f7_XXL.jpg

(как вы думаете они знают что это такое?)



Полностью временный тротуар в обход места реконструкции улицы, а не только осветительный прибор стыда акимата



https://img-fotki.yandex.ru/get/233577/190883876.37/0_398b26_70ff3893_XXL.jpg



А вот и настил для пешеходов через новые бордюры нашелся!



Крупно не буду, и так видно, а то ещё акимат от стыда сгорит раньше времени не дочитав.





А вот тут на тщательно продуманном пути для мам настил для колясок!!!

Честное слово коляску не привозил и не торчал у точки в ожидании. Она сама пришла!



Крупно. Тут акимату уже пора сгорать со стыда. Если плохо будут гореть прокуратура просто обязана помочь расследуя почему горожан за людей не считают абсолютно и куда деньги дели на работы по проекту и соблюдение мер безопасности!

https://img-fotki.yandex.ru/get/231372/190883876.37/0_398b2b_7805f95c_XXL.jpg





Обошел участок реконструкции вкруговую.

Временный пешеходный переход с временной зёброй и светофором.



Крупно.

https://img-fotki.yandex.ru/get/249782/190883876.37/0_398b2c_dea4a2a4_XXL.jpg