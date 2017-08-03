В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди? Читать статью
Бедненький.. Спокойно товарищи спокойствие.. Зачем злобой душить самого себя и потом исправлять? Давайте по тематике, а тема про дороги, не про меня заметьте.. Как лучше нам это сделать? Собраться всем вместе и пойти поработать дня три, так считаю.. Хотя бы.. Давайте решать, как быть со всем этим.. Можно в качестве флешмоба асфатьт накатить где то самим..
Давай, не только Моше там живет. Но и очень много кустанайцев, я в том числе бываем. И подмечаем и хорошее и плохое, так шта трындишь ты, далее Кустаная-Рудного не перемещаясь, да вот энти лизуны. Насчет Токио и Берлина, так энто ты почему то все с Рашей сравниваешь. А сча вспомнил про другие страны. Ты хоть определись сначала.
Обликоморале: Насчет Токио и Берлина, так энто ты почему то все с Рашей сравниваешь.
Так им тогда как и тебе не нужно сравнивать "А у нас, а у нас".. От роду там год пару прожили ведь! Как тут ничего не делали так и там! Только чтобы примазаться и в очередной раз сказать а как там куда они прехали.. Это в корне неправильно.. Построй там хоть что то, потом учи других..
Кстати по моим подсчетам, чтобы сделать нормальный флешмоб, нужно всего то тысяч 200.. Грузовик с асфальтом, лопаты и каток с рабочими договориться.. Ах да, долбешка, ломы всякие, асфальтовскрыватели.. Ну в аренду. Питание, палатки.. Тысяч 300?
Хех.. А кто работать не захочет из флешмобников, тогда предлагаю заплатить тем же дорожникам, и прячась недалеко в кустах с фотиком, выставить "свое" фото на обозрение.. Ну соответственно плюс зарплата им.. За три дня плюс примерно 40 тысяч..
На одного рабочего разумеется.. Вот и посчитаем, ну где то выйдет в тысяч 600. Считаю это максимум.. Это без штрафов за что то там, какая там статья то идет.. Но если у нас есть гражданский позишен, то думаю и это не страшно.. Будем работать на Набережной ночами..
Шо еще выдашь ? Терпилой нурлукнчиком быть и молчать? Шо есчо такого мне укажите ? Хочу и сравниваю и именно там где бываю, а не по картинкам - витринам вижу, как ты )) И что самое антиресное, тебе и всяким типо патриотам можно сравнивать, а вот мы шо, уже люди второго сорта что ли ? Для нас цензура установлена и только ваш бред считать верным и правильным ?
Обликоморале: Шо еще выдашь ? Терпилой нурлукнчиком быть и молчать?
А чем мы тут с тобой собственно занимаемся и другими тоже, как не молчим? Ну сказал ты тут анонимно и трусливо, - делайте дороги.. И что? Тебя наверно услышали? А кто собственно делает дороги и пашет, неужели они, а не ты и не я и не Жерек? Мы просто гоним понт, на самом деле от тебя что зависит то? От нас всех тут сидящих на теплых диванах, но никак не работающих на благо города?
Обликоморале: хто инвестировать будет, может как Леша пустишь маляву, да з
Хм.. Несколько странный вопрос.. Сами и инвестировать.. Дороги сам хнаешь, миллиарды стоят. И чтобы показать качественный отрезок вместе со всеми страховками, бордюрами, предупреждениями для людишек, ровную дорогу допустим там где проходит колодец и как мы это решаем, денег нужно будет не мало.. Но оно стоит того?
Кстати на Набережной отпадает.. Нужно хоть чтобы они засыпали ее, сделали водопроводы и прочее, уплотнили, а то так попадем по полной думаю. Квадратный метр под миллион там выйдет, если не больше.. Не у каждого будет столько гражданской позиции то..
Вчера вспомнил про НГ, увидев место проведения ремонтных работ в Москве. Потом ещё ограждения ремонтных работ. Потом ещё попались. В общем десятка два снимков. Погода была хорошая! А на ночь выкатил велосипед и по ночной московской ночи катал по улицам до утра! Летал по пустым улицам, два раза присоединялся к ночным группам велосипедистов - покатушников. Тусил на мостах и в парке Горького, который при хорошей погоде живет всю ночь и публика очень позитивная. В 8 утра на велокомпьютере образовалось более 80 км. Утро встречал около Кремля на Манежной площади (между Красной площадью и началом Тверской). Половину дня отсыпался.
Ну а сейчас держите по теме свежайшие фото с улиц Москвы. (Специально по стройкам дорог не ездил, иначе бы завалил форум фото, реконструируется много. Но смысла снимать всё нет абсолютно. Все фото будут похожи как близнецы братья)
Здесь тот же самый типовой забор на тротуаре, точнее на его части относящейся к велодорожке, только противопыльная сетка отличается не полосатостью, а на ней напечатана полезная информация и иногда реклама. Надеюсь редакция простит, что я тут случайно Росгосстрах рекламирую (кстати может быть кто научит одичалых и вороватых подрядчиков акимата, что ограждение их позорных руин может быть бесплатным нескончаемым рекламным банером и приносить доходы ) И ещё все деревья целые и тщательно на стройке охраняемые и огороженные отдельно.
Самое интересное, что в Посёлке городского типа Запрудня (у чёрта на рогах богом забытый на 101 км) РЖД ведёт реконструкцию платформы Савёловского направления. Так всё ограждено точно таким типом ограждения. Только оно без противопыльной сетки. И у РЖД чувствуется, что не одну сотню объектов им ограждали. Вид крепкий, цельный, но очень усталый от многочисленных перевозок. Фото не делал, если нужно, могу съездить
Это доводится до ума объект МЦК (Железная дорога). Здесь по периметру очень простое ограждение и опять похожее по конструкции.
Чем нам интересен данный объект, так это именно тем, что здесь кроме замены подземных коммуникаций меняют и бордюры как жулики на Абая. Только здесь никому в голову не пришло ушатывать бюджетные деньги на гранитные бордюры или лепить цветные. А вот что пришло в голову: 1.Оградить полностью - кошка не пролезет. 2. Продумать пешеходные обходы с двух строн. 3. Исполнить настилы, трапы и наклонные участки для инвалидов и мам с колясками 4. Выполнить "освещение" временной дорожки для пешеходов!!!!!! (внимание господа кустанайцы - временный проход выполнен с освещением отдельными светильниками на ограждении!) С этого феномена и начнем (провалиться акимату в актюбински от стыда ) Вот это светильник на временном ограждении временной дорожки для пешеходов у строительной площадки на реконструируемой улице. Крупно специальн для стыда акимата: https://img-fotki.yandex.ru/get/232875/190883876.37/0_398b2a_d5b613f7_XXL.jpg (как вы думаете они знают что это такое?)
А вот и настил для пешеходов через новые бордюры нашелся! Крупно не буду, и так видно, а то ещё акимат от стыда сгорит раньше времени не дочитав.
А вот тут на тщательно продуманном пути для мам настил для колясок!!! Честное слово коляску не привозил и не торчал у точки в ожидании. Она сама пришла! Крупно. Тут акимату уже пора сгорать со стыда. Если плохо будут гореть прокуратура просто обязана помочь расследуя почему горожан за людей не считают абсолютно и куда деньги дели на работы по проекту и соблюдение мер безопасности! https://img-fotki.yandex.ru/get/231372/190883876.37/0_398b2b_7805f95c_XXL.jpg
Кстати о любимых деревьях акимата! Которые они мошеннически спиливают, отмывая, хотя нет, правильно написать "распиливая" бюджеты в буквальном смысле, и осваивая миллионы на уничтожении зелени с огромным трудом выращенной горожанами.
Так вот вблизи этого объекта на Локомотивном проезде, вкруговую его обходя отыскал поцарапанное дерево рядом с ограждением?
Вот что бы вы подумали? Нет поставим вопрос другим образом, что бы подумали акиматские?
Я не знаю кто что подумал, когда дерево поцарапали! Я не экстрасенс. Но я отлично вижу, что все царапины закрасили специальной мастикой для ремонта деревьев, или краской!!! Дерево, вашу мать, спасали, царапины устраняли на дереве у объекта!!! Я не знаю оштрафовали ли этого подрядчика за царапины на коре или он сам проявил заботу о дереве. Общий план: На большом фото видно ещё одно дерево сохраненное внутри ограждения. https://img-fotki.yandex.ru/get/372432/190883876.37/0_398b27_7a43853a_XXL.jpg
Обходя эту реконструкцию Локомотивного проезда, пытался в щели засунуть объектив, или просто рассмотреть как же там внутри! Не смог! Пришлось вставать на возвышение и тянуть руки через забор чтоб снять. Писал уже кошка не залезет на объект, чтоб её спасать не пришлось.
Вот внутри объекта: Крупно: https://img-fotki.yandex.ru/get/246987/190883876.37/0_398b2d_89d31d9a_XXL.jpg Немного задумался, а зачем по столбикам ограждения везде красные плафоны? Локомотивный проезд далеко не улица красных фонарей. Пришел к выводу, что в такой комплектации содержится ограждение, и при случае примыкания к проезжей части это светящиеся красным ограждение будет заметно намного лучше для водителей. Второй вариант. При работе крупной техники на площадке красные сигнальные огни по периметру чётко показывают крановщикам и прочим операторам крупных механизмов границы объекта.
Кроме того, на временном пути пешеходов выставлен весьма массивный штендер на бетонном основании. На штендере информация в каком направлении двигаться к транспортным объектам пешеходам. В этом месте вообще заурядная ничем не примечательная второстепенная платформа электричек. Метро рядом нет, оно только строится и будет построено в следующем году или если опять не успеют то к 2019 году.
Это так выглядело ограждение на причале в Парке Горького у Пушкинского, (Андреевского моста), который соединяет парк с Фрунзенской набережной. На противоположном берегу видно здание Министерства обороны.
Далее ничем не огороженое здание. Называется Большой театр. Несмотря на то, что не огорожено, служит источником культуры. Способствует в некоторой мере затормаживанию процесса стремительного одичания граждан. Впрочем, как видно из статьи у некоторых дикарей процесс одичания уже давно необратим.
Рассвет на манежной площади перед Историческим музеем (до стены Кремля отсюда минута пешком).
Подростки приехавшие в Москву и ночевавшие прямо на теплой брусчатке Манежной площади этой теплой московской ночью. Брусчатка общая на Красной площади и на Манежной. Между ними только Исторически музей. Крупно: https://img-fotki.yandex.ru/get/118982/190883876.38/0_398b37_803c5852_XXL.jpg Сам бы с удовольствием поспал на площади! Это круто! Намного круче чем тусить полночи в Парке Горького, в котором этой ночью приехавшие несколько сотен подростков и школьников тусовались.
Акимов располагать на ночь спать на брусчатке Манежной площади в целях воспитания уже явно поздно. Сии граждане безнадежны!
Но прокуратура думаю должна им подыскать подходящую брусчатку за тот вопиющий бедлам, который они утворили в городе вместе с невменяемыми подрядчиками. Даже если они срочно упакуются в бандероль и отправят сами себя в актюбинские области. Господа прокуроры должны сказать: "Достанем и из актюбинсков не впервой!"
Ну а людям цивилизованным, не дикарям другое видео. Из каменных улиц совсем другого города.
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