Большое интервью с Айдосом Сарымом по поводу перехода на латиницу



Отдельные цитаты:



Цитата: Казахский язык пополнился новыми буквами, нынешний казахский алфавит является русско-казахским. Было подорвано здоровье нашего языка. Официально закрепленные орфографические и орфоэпические нормы сводились к формуле «как читается на русском языке, так должно читаться и на казахском».



Это навредило языку, стало очередным этапом русификации казахов, помешало внедрению заимствованных слов.



Цитата: Тема обсуждается более 20 лет. Предложено более 100 вариантов алфавита. Я вижу интерес со стороны бизнеса. Есть несколько компаний, которые занимаются IT-технологиями, они уже сейчас говорят: «Дайте нам пару алфавитов и мы внедрим латиницу, чтобы люди могли тестировать». Но ещё надо посмотреть, насколько удобны эти алфавиты будут с точки зрения размещения на клавиатуре, кодировки и т. д.



https://365info.kz/2017/08/perehod-na-latinitsu-obshhestvo-dolzhno-pomoch-gosudarstvu-ekspert/



Интересное интервью, рекомендую прочитать.

Общая ситуация ровно та же что и до этого: хоть к чёрту лысому, лишь бы подальше от кириллицы и русского языка.