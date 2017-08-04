112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4584





(Пользователи) Сообщений: 5287

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 14:50 Вообще то я бы запретил переправлять комментарии..

Это называется недержание, или не сдержание, для кого как..

Вот написал человечек гадость и ждет реакции оппонента..

Потом увидев опасность, наказание, трусливо подтирает его..

Или добавляет..

Вы вот так в жизни тоже "базарите"?

Или там за "базар" кто то в морду сразу даст и там в реалиях невозможно застыть, отмотать как то там секунды и минуты назад и.. переправить..

Учитесь формулировать свое мнение сразу, не перечитывая его и не переправляя!