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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 306 из 306«1...304305306
§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы..тоже про Россию. Остап Бендер, с его 400 сравнительно честных отъема денег отдыхает, но до МММ пока еще не дотягивают.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
маленькие, худые

Дя, хорошего человека должно быть много))))
Как например тебя !
бесПорно)
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вау.
Сегодня мало того, что пятница, так ещё и Международный день пива!
Марик, Бахус тебя не простит, если столь знаменательную дату не отметишь с размахом ...
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.08.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что накачу?

Ну ка че? Антабуса конечно.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сегодня мало того, что пятница, так ещё и Международный день пива!
Марик, Бахус тебя не простит, если столь знаменательную дату не отметишь с размахом .

Доотмечался уже за эти 17 лет всех праздников..
У нас по круче скоро будет, день металлурга..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Ну ка че? Антабуса конечно.

Не знаю, пью какой то препарат таблетку, которая сбила ритм сердца со ста до 80ти..
Не знаю, первые ощющения у моего Омрона такие..
Антабисы канабисы принимать наверно нельзя..
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Марик, антабус - так называют паленку в России.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Марик, антабус - так называют паленку в России.

Так бы и сказал - пучегласка..
Водяру даже самую лучшую не пью, горькая сильно..
Раньше в Бурабае года два ее пил там крепко, вперемешку с кумысом.
Ну и кое как по молодости, потому что денег на пиво нема было..
А так на нее не присаживался как на пиво..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще то я бы запретил переправлять комментарии..
Это называется недержание, или не сдержание, для кого как..
Вот написал человечек гадость и ждет реакции оппонента..
Потом увидев опасность, наказание, трусливо подтирает его..
Или добавляет..
Вы вот так в жизни тоже "базарите"?
Или там за "базар" кто то в морду сразу даст и там в реалиях невозможно застыть, отмотать как то там секунды и минуты назад и.. переправить..
Учитесь формулировать свое мнение сразу, не перечитывая его и не переправляя!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
отдыхает, но до МММ

Какой то фэйк..
Ты чо, из сочувствующих, не нравится власть?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Сам ты фейк ))
Цитата:
112:
Ты чо, из сочувствующих, не нравится власть?

В отличии от лизунов, я могу и хвалить и критиковать.
Но тут, совсем в другом ракурсе выложена информация.
Ужо поди пьешь, коль столь глупо опять вопросы задаешь, не поняв сути мною сказанного ?))
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

В отличии от лизунов, я могу и хвалить и критиковать.

Хех..
Полноправный..
И можешь по настоящему критиковать?
Ты еще не видел как критикуют действительно..
У тебя критики нет никакой, ну может нытье только ..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Критикую по настоящему только я..
Уже много раз было.
Но тут у тебя никакой критики..
Так что не примазывайся..
Потому меня уже более 6ти тысяч комментариев и никак нет полноправного, в отличии от тебя..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, в Москве в колбасе нашли человеческие останки..
Вот тебе и таможенный Союз!
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