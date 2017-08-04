Цитата: 112:

Отсюда вывод..

И чего ты до сих пор не возглавляешь казахстанскую оппозицию?)))

Уж до ТС, ващпе шикарно воровали и многое умалчивалось.

Сейчас как раз, начали более или менее эту политику менять, хотя еще не один десяток лет по ходу сему длится.

С такими вот шкурниками як ты, сам жеж признался, признаешься и предлагаешь дальше жить не по закону, а больше кумовством и взяточничеством. сам получается гадишь, палки в колеса вставляешь, но виноваты у тебя другие.

Знакомо, бывает.