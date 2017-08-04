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§ NG.kz
Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за полгода
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29139
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чиновники в Казахстане за полгода похитили 150 млрд тенге, которые должны были пойти на выполнение социальных программ, сообщает телеканал «Хабар 24». Совокупную сумму по итогам первых шести месяцев озвучили в Службе экономических расследований при Комитете госдоходов Министерства финансов РК.
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ди
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уже даже слух не режет...

Guest
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ппц. 150 млрд. И это только верхушка айсберга. А скольких не поймали.

§ 112
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вот если бы долларов, другое дело..
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Денис
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кого хоть раз серъезно расстреляли за масштабный терроризм против своего народа?

§ Сергей_я
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2018
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.08.17 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ди:
уже даже слух не режет...

ну как говорится это только то, что нашли. Я думаю это верхушка айсберга только. Ну может 1/10 часть.
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андрей
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было бы так и с быдло , вышел каждый из народа отчитался ,что украл ,сколько , у кого .....и на этом всё ,дальше живёт !!!!

§ Сергей_я
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2018
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 04.08.17 - 13:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Денис:
кого хоть раз серъезно расстреляли за масштабный терроризм против своего народа?

нет, т.к. те, кто должны стрелять тоже так же участвуют в, как вы выразились, терроризме против своего народа.
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пенсионщик
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком.
Что за ерунда?
Нет таких выплат за счет бюджетных денег.
Как можно украсть то чего нет?

§ Обликоморале
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хех..
Вот если бы долларов, другое дело..

Хех..и как же ты без доступа к такой кормушке ?
Поди тоже ТС в этих коррумпированных схемах виновата ?
Может сам Путин или Медведев даже руководили, через своих подставных агентов.
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пенсионщик
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фейк какой-то
mail.ru ссылается на источник - nur.kz
nur.kz ссылается на источник - 24.kz
на 24.kz такой новости нет
ng.kz никуда не ссылается
украли 150 млрд ссылок на первоисточник

§ 112
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Поди тоже ТС в этих коррумпированных схемах виновата ?

ТС создавался для сохранения В.., и для сохранения для этой В., олигархических группировок..
Отсюда вывод..
Еще скажи что для народишка, как товарищи Шибаршины и Денисовы..
Как принято на такое говорить - Я бы очень посмеялсо..
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Читатель 1
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...




Отправлено: 04.08.17 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А... махнул уже на "них" рукой, пусть заворуются до упора ( когда уже и духовые инструменты в цветмет уйдут))). ВОТ ПОТОМ и начнут "мазать лоб зеленкой" (а иначе никак)

§ Обликоморале
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3307
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Отсюда вывод..

И чего ты до сих пор не возглавляешь казахстанскую оппозицию?)))
Уж до ТС, ващпе шикарно воровали и многое умалчивалось.
Сейчас как раз, начали более или менее эту политику менять, хотя еще не один десяток лет по ходу сему длится.
С такими вот шкурниками як ты, сам жеж признался, признаешься и предлагаешь дальше жить не по закону, а больше кумовством и взяточничеством. сам получается гадишь, палки в колеса вставляешь, но виноваты у тебя другие.
Знакомо, бывает.
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§ 112
Re: Более 150 млрд тенге украли казахстанские чиновники за...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5287
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 19:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Уж до ТС, ващпе шикарно воровали и м

До ТС шикарно и жили, ровно в три раза шикарней чем сейчас..
А по закону живут только европейцы и американцы с их демократиями.
В таможенном Союзе толерантность и законы не предусмотрены..
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