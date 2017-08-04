Карамерген Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского... #4







Отправлено: - 13:44 Цитата: пэтриот:

Советские войска тогда остановились возле Варшавы . Ага, шли себе, шли, потом узнали про восстание и бац! Остановились.. Так что ли? А ничего, что всю эту мясорубку никто не согласовывал с СССР? Это во первых. Ну а во вторых, что за "правительство в изгнании"? Если в изгнании, то уже не правительство. И еще, сидели эти "изгнанники" именно в Лондоне и наворотили всего этого по указке именно его. Так что, винить в этой катастрофе полякам некого, кроме самих себя. Ну а англичан винить, они побоятся.