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≡ С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул. Тауелсиздик в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул. Тауелсиздик в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пресс-служба акима Костаная сообщила, что в связи с реконструкцией тепломагистрали № 2 на период проведения работ с 4 августа по 11 августа 2017 года движение автотранспорта по ул. Тауелсиздик в границах пр. Абая - ул. Касымханова будет временно закрыто.
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§ Volonter
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
Volonter


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1191
Регистрация: 14.04.13
Отправлено: 04.08.17 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можно не в тему?... При переименовании вроде был разговор, что в русском варианте новое название будет звучать как улица Независимости, а в казахском - Тауельсиздик...
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серикбай
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 11:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тогда заодно на перекрестке Тәуелсіздік- Набережная тоже нужно перекрыть, чтобы провести канализационный трубопровод.

§ Victor Yang
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8989
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.17 - 11:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
При переименовании вроде был разговор, что в русском варианте новое название будет звучать как улица Независимости, а в казахском - Тауельсиздик...

Не, не было. Да и, если честно, путаница может возникнуть.
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444
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...ул. Касымханова, где это ?

пэтриот
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 12:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter
При переименовании вроде был разговор, что в русском варианте новое название будет звучать как улица Независимости, а в казахском - ...

? Как-то странно звучит вопрос . А по левой и правой стороне (пешеходной) как ходить ? Имеется ввиду языковой момент. Где написано Независимость - ,,такие-то,, ходють , а где Тауельсиздик - ,,такие-то,, ходють .

* drakon
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Volonter:
а в казахском - Тауельсиздик...

А Латинском алфавите нет Ь знака... :lol:
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Все просто
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 12:20
Комментарий удален модератором.

Карамерген
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....




Отправлено: 04.08.17 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Улицу Тарана в обе сторону перекроют?

§ dandiv
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.17 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
444:
...ул. Касымханова, где это ?

Между Абая и Алтынсарина, раньше называлась Повстанческая
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§ dandiv
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 430
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:
Улицу Тарана в обе сторону перекроют?

Перекрыто движение в обе стороны. Копают поперек дороги, по состоянию на данный момент похоже в макдональдс отопление тянут
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§ azlk
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
azlk


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1413
Регистрация: 08.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
какая реконструкция??
назовите вещи своими именами. Прокладывают коммуникации к макдонольсу за счет бюджета. или просто совпадение,
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* drakon
Re: С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул....
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
azlk:
за счет бюджета. или просто совпадение,

Просто - совпало,с бюджетом... :lol:
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* 112
С 4 августа будет перекрыто движение по участку ул. Тауелсиздик в Костанае
112


(Пользователи)
Сообщений: 5277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 17:58
Комментарий проходит проверку.
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