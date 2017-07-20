Большое интервью с Айдосом Сарымом по поводу перехода на латиницу
Отдельные цитаты:
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Казахский язык пополнился новыми буквами, нынешний казахский алфавит является русско-казахским. Было подорвано здоровье нашего языка. Официально закрепленные орфографические и орфоэпические нормы сводились к формуле «как читается на русском языке, так должно читаться и на казахском».
Это навредило языку, стало очередным этапом русификации казахов, помешало внедрению заимствованных слов.
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Тема обсуждается более 20 лет. Предложено более 100 вариантов алфавита. Я вижу интерес со стороны бизнеса. Есть несколько компаний, которые занимаются IT-технологиями, они уже сейчас говорят: «Дайте нам пару алфавитов и мы внедрим латиницу, чтобы люди могли тестировать». Но ещё надо посмотреть, насколько удобны эти алфавиты будут с точки зрения размещения на клавиатуре, кодировки и т. д.
Это.. просто.. пять! И какая группа инвалидности теперь?
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Валентин: А я точно такую же мысль неоднократно озвучить постеснялся.
Ну это очевидно, на самом деле. Конечно, идея не обязательно принадлежит этой "интеллигенции", но ее представители радостно поддерживают переход, так как процесс можно затягивать годами (а может и на десятилетия, как видят они в своих мечтах), получая бабло из бюджета. Такая вот форма паразитизма.
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