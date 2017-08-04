NG.kz В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 16:57 После реконструкции Центральный стадион стал практически новым спортивным объектом, соответствующим всем стандартам УЕФА, сообщил аким области Архимед Мухамбетов 3 августа, отчитываясь перед депутатами областного маслихата. До первой игры третьего круга Премьер-лиги Казахстана стадион должен будет пройти процедуру сертификации.

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