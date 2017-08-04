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≡ В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
После реконструкции Центральный стадион стал практически новым спортивным объектом, соответствующим всем стандартам УЕФА, сообщил аким области Архимед Мухамбетов 3 августа, отчитываясь перед депутатами областного маслихата. До первой игры третьего круга Премьер-лиги Казахстана стадион должен будет пройти процедуру сертификации.
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§ CrazyBeaver
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...
CrazyBeaver


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 62
Регистрация: 27.06.15
Отправлено: 04.08.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Беговые дорожки из асфальта? Реали? Смешно слушать...
Профайл

гость
Re: В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают...




Отправлено: 04.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели беговые дорожки из асфальта, позор. Если такой стадион пройдет сертификацию, то это реально развели.

* 112
В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию
112


(Пользователи)
Сообщений: 5277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 18:06
Комментарий проходит проверку.
Профайл

Гость
В августе стадион "Центральный" в Костанае обещают ввести в эксплуатацию




Отправлено: 04.08.17 - 18:08
Комментарий проходит проверку.
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