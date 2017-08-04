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§ NG.kz
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29138
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед матчем они вывесили огромный баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Футбольные фанаты варшавского клуба «Легия» грандиозным перфомансом отдали дань памяти трагическим событиям 1944 года. Перед матчем Лиги чемпионов с «Астаной» болельщики польской команды вывесили огромный баннер. На нем был изображен нацист, приставивший пистолет к голове ребенка.
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пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но перфоманс подобного масштаба и направления на стадионе в Польше появился едва ли не впервые.

Мерлин Мэнсон тоже необычно приветствовал своих поклонников в Киеве ! Сразу после гастролей в Москве .Тоже впервые

Карамерген
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А о причине поражения не напомнили? Не? Как там британия, устроившая всё это, про стадион в газетах написала?

пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
,, Основной целью руководства восставших было вытеснение немецких оккупантов и захват власти в Варшаве. Политической задачей Армии Крайовой было освобождение города до фактического занятия войсками Красной Армии, чтобы подчеркнуть независимость польского государства, привести к власти Правительство в изгнании, заставить власти СССР признать эмигрантское правительство и не допустить прихода к власти Польского комитета национального освобождения,,
Из краткой истории взаимоотношений ! Советские войска тогда остановились возле Варшавы .
Ну и все , историкам решать кто виноват в стольких жертвах со стороны поляков и евреев

Карамерген
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Советские войска тогда остановились возле Варшавы .
Ага, шли себе, шли, потом узнали про восстание и бац! Остановились.. Так что ли? А ничего, что всю эту мясорубку никто не согласовывал с СССР? Это во первых. Ну а во вторых, что за "правительство в изгнании"? Если в изгнании, то уже не правительство. И еще, сидели эти "изгнанники" именно в Лондоне и наворотили всего этого по указке именно его. Так что, винить в этой катастрофе полякам некого, кроме самих себя. Ну а англичан винить, они побоятся.

§ Обликоморале
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Ну и все , историкам решать кто виноват в стольких жертвах со стороны поляков и евреев

Так уже давно решено, озвучено и запротоколировано.
С чего это переписывать историю ?
6 млн. Пэт, погибло поляков, во время фашистской оккупации, ты этого однозначно знать не знал.
А то что Израиль именно 9 мая, а не какой другой день, сделал официально теперь Праздником Победы у себя, тоже ничего не говорит. Да ты и этого наверно тоже и не слышал.
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* 112
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5277
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера соседа с Белоруссии, куда на ПМЖ уехал, видел тут, говорит они с поляками и украинцами как браться..
Вот действительно этого не знал..
Тут на форуме какая то пропаганда не здоровая идет..
С россиянами так сказал, некоторые "собачатся"..
Этого тоже не думал не гадал..
Белорусы закупаются на Украине по полной, цены ниже в два раза и считает он в долларах..
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пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 14:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале
Так уже давно решено, озвучено и запротоколировано. С чего это переписывать историю ?

Это вам с Карамергеном все ясно как ,,божий,, день ! Про Катынь и 20000 военнопленных польских офицеров ,которых расстреляли без суда в СССР тоже талдычили *настамнет# , пока не ткнули,,лицом,, ! Преступный пакт ,,Молотова-Риббентропа,, вам о чем-то вообще говорит ? Сталин с Гитлером поделили Польшу и вы ждали благодарности от поляков ? Потому они и не любят Советску власть ( и ее развалины- не будем врать )

пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале
С чего это переписывать историю ? 6 млн. Пэт, погибло поляков, во время фашистской оккупации, ты этого однозначно знать не знал.

Внимательно читаем документы - 6 млн польских граждан , из которых большинство - евреи (не этнические поляки). Вы не знали ? Там еще много ,,мутного,, , но то что они не ,,доверяли,, советским войскам - это точно . Это только в фильмах поляки с цветами встречают коммунистов , а на самом деле никогда они не любили советскую власть

§ 74
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4169
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 04.08.17 - 15:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Тут на форуме какая то пропаганда не здоровая идет..

ты же ее и возглавляешь..
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Мнение
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Преступный пакт ,,Молотова-Риббентропа,, вам о чем-то вообще говорит ? Сталин с Гитлером поделили Польшу и вы ждали благодарности от поляков ?
А что сделали поляки чтобы Родину защитить? Если бы они Родину защищали, то на их Родине не было бы памятников иностранным воинам-освободителям! Они это знают и все делают чтобы эти памятники убрать чтобы не напоминало им их трусость сдать Родину за 6 дней!

§ Обликоморале
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 17:37
Комментарий проходит проверку.
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пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мнение
А что сделали поляки чтобы Родину защитить? Если бы они Родину защищали, то на их Родине не было бы памятников иностранным воинам-освободителям! Они это знают и все делают чтобы эти памятники убрать чтобы не напоминало им их трусость сдать Родину за 6 дней!

Хорошо смеется последний ! Поляки всех облапошили и живут , уж сколько раз ,,хоронили,, Польшу , а она живе себе .А ведь казалось -все ! Тут Гитлер напал с запада , на помощь ему Сталин с востока - безнадега !
Ан нет , вырвались из лап супостатов. Еще и земель добавили

§ Обликоморале
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3300
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух тыж, полноправного и на модерацию)))
Считается))))
Хоть бы тогда просто пользователем обозначили)
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* drakon
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11546
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.17 - 18:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Хоть бы тогда просто пользователем обозначили)

Не спеши,скоро - обозначат... :lol:
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