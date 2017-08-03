555 Re: Костанайские полицейские нарушили приказ МВД в истории со... #74







Отправлено: - 17:27 Товарищи меня это не удивляет, нашу машину конфисковали полтора года назад , но как выяснилось машина еще принадлежит нам и находится в аресте и не снята с учета, мы платим большой налог, а машина в ДВД ей пользуются, это значит прикрепляют левый номер и ездиют по городу, вряд ли кто к сотруднику что то предьявит если остановит. Куда уже только не писали одни отпуски. Так что ничего удивительного в этой ситуации нет. Пора привыкнуть система у нас такая.