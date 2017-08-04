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§ NG.kz
В выходные дни 5 и 6 августа в Костанайской области надо ждать дождей и ветра
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29136
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни жители области получают от службы МЧС сообщения о возможном усилении ветра и грозовых дождях. Где именно стоит ожидать катаклизмов, учитывая огромную территорию региона?
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Guest
Re: В выходные дни 5 и 6 августа в Костанайской области надо...




Отправлено: 04.08.17 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да чего уж мелочиться, писали бы "местами по Казахстану", а то и вовсе "местами по северному полушарию" и смски слали бы ежеминутно, чтобы "не дай бог сбудется". :-x

Житель
Re: В выходные дни 5 и 6 августа в Костанайской области надо...




Отправлено: 04.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну дык... и где именно стоит ожидать катаклизмов? Заявили одно, а в заметке - местами по области, а районы что не назвали тогда?
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