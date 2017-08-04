Guest Re: В выходные дни 5 и 6 августа в Костанайской области надо... #1







Отправлено: - 16:02 Да чего уж мелочиться, писали бы "местами по Казахстану", а то и вовсе "местами по северному полушарию" и смски слали бы ежеминутно, чтобы "не дай бог сбудется".