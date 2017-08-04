112 Re: Тенге улучшил позиции по отношению к доллару #6





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:51 Цитата: Добринцофф:

индекс доллара к основным 6 валютам, у

Но там США как то сами его валят, чтобы товары их были конкурентноспособны с той же Европой или Австралией или Британией..

Но он то все равно выше идет по отношению к нашим валютам, которые так же теряют и к этим 6ти странам тоже свою крепость..

А вот как бы насолить Америке, чтобы доллар стал допустим опять 180?