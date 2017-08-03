Про костанайский ресторан «На крыше» разговоры слышала. Мнения неоднозначные. Решили с подругой в жаркий день сходить пообедать в интересное место - выпить чего-нибудь прохладительного на открытой веранде, съесть чего-нибудь вкусного, подставляя лица легкому ветерку, напоенному ароматами летних цветов. Ресторан же располагается в Центральном сквере, где море цветущей петуньи. Читать статью
могу еще продолжить... после корейского моста проехав в сторону затоболовки можно посетить еще кафе.но это на любителя шумно посидеть. мы пробовали взять шашлык за 1200 палка на вынос. ну,что чказать? зашли в подсобное помещение,еле узнали кому давать деньги. взяла тетя нанизывающая мясо и сказала,ждать 20 минут. мы пошщли их этого мрачного помещения,прошли мимо брутальных и суровых жарщиков ммяса и огромной шашлычной печи. в это время шашлычник чуть не зарезал официантку,у них произошел очень громкий конфликт. мы поспешили удалиться в прилегающий садик с беседками и отдыхающими из помещения кафе громко доносилась какая-то верка Сердючка.Прилегающая территория ухоженная,вот,если бы не громкая верка сербючка,вообще бы никакой громкой музыки не было,тогда можно было услышать звуки природы.Ну,да,ладно. дождались шашлыков. Мастер шашлыка аккуратно завернулв 2 полиэтиленовых мешочка мясо...к слову сказать,я не люблю есть еду из мешочков,если шашлык то с шампура и зубами... ну...вкус ...чувствуется вкус какого-то маринада еще долго остающегося на языке...мне не очень понравилось.ну,мысо, возможно лучшее в округе,но мне маринад не понравился, печь у них грамотная,шашлычник знает свое дело,но сервис на вынос минус 5 баллов. в обзем, под пиво и шум пойдет,да,там есть зал под корабльесть интересный.ну, можно посетить,но на любителя пошуметь)
для интереса,чтобы представить общую картину по городу Рудному. Есть в нем и типа ресторанов и кафешек. но, мне кажется престижность обуславливается частотой посещений посетителей. КРЦ Горняк- вообще заточен на показушность и прием комбинатовской елиты. хоть там и пытаются что-то какие-то кафешки делать, какой-то дизайн и прочее,все-таки на долго их не хватает, потмоу что цены не маленькие и администрация горняка не настроена дружелюбно к посетителям. если захотите в боулинге заказать пиццу , сходите лучше на этаж ниже и закажите на 500 тг дешевле,потому что вам ее за 500 тг за доставку с первого этажа принесут из того же лимпопо. Первое время там пиццы были очень даже ,потом пошла текучка поваров и все качество ни о чем. о кухне горняка можно еще долго рассуждать,но чтобы вкусно покушать и в разумных пределах, я бы туда не пошел. Заходил как-то в кафешку у ковша... сразу не понравилось,что там рои мух, блюда блюдами трудно назвать...это и объясняет,почему первый и последний раз 10 лет назад.
вообще, могу каким-тообразом поэтожить. Беглым взглядом оцените качество услуги,загляните в санузел, наличие мух в помещении, точность указанной суммы в чеке. Опрятность униформы обслуживающего персонала. Добропорядочность приготовленных блюд.вот, в пицерии в автодоме,официантка только по запросу выдает чек и сдачу выдала не точно,мелочь,кому-то не очень важно ни горячо,ни холодно,но все начинается с мелочей.Почему-то нужно деньги заранее выдавать в автодоме. там верхний этаж мне например столики не нравятся, напоминает какую-то столовку. внизу и диванчики помягче и уютней как-то,только телевизоры на стенах какую-то ерунду крутят. вот,если бы там декоративный фонтанчик вместо искуственных цветов. и тарелки бы меняли от зашорканности,ну,знаете ножами по белым тарелкм остаются...ню, как-то не алегьери) но, блин,вкусно и не так дорого и не надо за город выезжать.но меня умилила порция сгущенки к блинчикам...это как бы сказать...за 200 тг. манюсенький блинчик с 3-мя каплями в мизерной таблечушечке сгущенки...им,что? жалко сгущенки???там только пиццу можно заказать,солянку еще ничего так,но то,что называют у нас повсеместно пиццей маргаритой...ну, не должно быть там резанных помидоров,как в исходнике.)ну, да это все мелочи,В кустанае, автодом пользуется не зря славой самого вкусной придорожной забегаловки по сути,но по качеству претендующее на приличную кафешку. там кофе вкусный,ну, мороженное...тортики...туда не стыдно с гостями города сходить и накормить)
Это все сугубо личностные ощющения.. Мне вот на трассе Рудный нравилось, сейчас наверно заелся и кроме как домой донеров, когда жрать дома нет, оттуда не беру ничего.. Да, шашлык и все такое, вкусно, но не всегда, потом человечек ищет что то другое. Как вариант вся область ждет Макдональсы..
а я вот,думаю, вот, присели на эти пиццы,денеры. так по сути это те же открытые пироги,как дома и в блины завернутая начинка... так ,вот,почему у нас блинные не организуют, пироговные,например, как закусочные. ну,или бешбармачные ,например,или баурсачные. почему на обычные закуски так кидаются. или мода такая?)))я еще удивляюсь,что по сути закусочные стали меккой поедания в городе. кстати, с обширной стены автодома можно наблюдать через дорогу за внутренней жизнью сайны, ,может даже тех же бабочек.
Денис: а я вот,думаю, вот, присели на эти пиццы,денеры. так по сути это те же открытые пироги,как дома и в блины завернутая начинка... так
http://primamedia.ru/news/496596/ Пян-се – достопримечательность среди владивостокского фастфуда, о которой пишут в своих книгах писатели, о нем рассказывают всем приезжим, о пян-се мечтают те, кто уехал из Владивостока, местные твердо убеждены — ты ненастоящий житель Приморья, если ни разу его не пробовал, а офисным работягам строжайше запрещено его поедать на работе в силу специфического запаха, который узнаваем везде и всюду. Как корейский пирожок покорил страну, выяснил корр. РИА PrimaMedia.
Пян-се берет свое начало от корейского национального блюда, представляющего собой пирожок, приготовленный на пару. На корейском языке называется – "ванманду" (wangmandu) – королевский пельмень. Именно от него и пошел тот самый большой паровой пирожок с начинкой из мяса, капусты, лука и специй. Впервые пян-се, как и само его название, привычное уху владивостокца, появилось еще в советские годы в Холмске на Сахалине. Там рецептуру доработали, а в силу того, что на Сахалине проживает много корейцев, вместо обычной капусты туда добавляют корейскую острую маринованную капусту "кимчи". Среди других вариантов названия этого пирожка в разных регионах страны – пхёнсу, пян-сё, пигоди, пигодя. С Сахалина в Приморье
Во Владивостоке пян-се получило более широкое распространение, в силу того, что на Сахалине нельзя было получить в то время сертификацию на новую продукцию. И в 1994 году сахалинцем Дмитрием Хваном было решено легализовать продажу корейских пирожков во Владивостоке.
В 1995 году компания ООО "Синэргос" запустила официальную торговлю пян-се на улицах приморской столицы по три рубля за штуку. На остановках общественного транспорта появились узнаваемые точки продаж. Стойкие женщины, которых не пугали ни мороз, ни метель, доставали из специальных контейнеров горячие паровые пирожки, заворачивая их в целлофановый пакетик, к которому прилагались бумажные салфетки. Так среди всех чебуречных, хот-догов, гамбургеров прижилось и пян-се. Несмотря на специфический узнаваемый запах его едят везде – на улице, не отходя от остановки, спрятавшись в офисе или дома. По словам одного из руководителей ООО "Синэргос" Василия Дробышева, в черте Владивостока действует порядка десяти точек продаж. Ежедневно продавцам отгружают около 800 штук пян-се.
— Первые партии пирожков развозятся по точкам с восьми утра и потом в течение дня им подвозят еще. Торгуют пян-се до восьми вечера, зимой сворачиваются на час раньше. Количество продаж зависит от разных факторов – тут и погода, и наличие студентов в городе, и сезон отпусков. Но наша задача не в том чтобы гнаться за количеством, а в том, чтобы прийти к качеству. 20 лет существования компании, которая каждый день делает пирожок, чтобы отвезти на улицу и продать людям, говорит уже само за себя, — считает Василий Дробышев.
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