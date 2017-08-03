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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
вор и взяточник, о

Цитата:
JereK:
Исправлено: JereK, 04.08.2017 - 13

Бедненький..
Спокойно товарищи спокойствие..
Зачем злобой душить самого себя и потом исправлять?
Давайте по тематике, а тема про дороги, не про меня заметьте..
Как лучше нам это сделать?
Собраться всем вместе и пойти поработать дня три, так считаю..
Хотя бы..
Давайте решать, как быть со всем этим..
Можно в качестве флешмоба асфатьт накатить где то самим..
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Давай гнать то не будем

Давай, не только Моше там живет. Но и очень много кустанайцев, я в том числе бываем. И подмечаем и хорошее и плохое, так шта трындишь ты, далее Кустаная-Рудного не перемещаясь, да вот энти лизуны.
Насчет Токио и Берлина, так энто ты почему то все с Рашей сравниваешь.
А сча вспомнил про другие страны.
Ты хоть определись сначала.
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Насчет Токио и Берлина, так энто ты почему то все с Рашей сравниваешь.

Так им тогда как и тебе не нужно сравнивать "А у нас, а у нас"..
От роду там год пару прожили ведь!
Как тут ничего не делали так и там!
Только чтобы примазаться и в очередной раз сказать а как там куда они прехали..
Это в корне неправильно..
Построй там хоть что то, потом учи других..
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати по моим подсчетам, чтобы сделать нормальный флешмоб, нужно всего то тысяч 200..
Грузовик с асфальтом, лопаты и каток с рабочими договориться..
Ах да, долбешка, ломы всякие, асфальтовскрыватели..
Ну в аренду.
Питание, палатки..
Тысяч 300?
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 13:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
А кто работать не захочет из флешмобников, тогда предлагаю заплатить тем же дорожникам, и прячась недалеко в кустах с фотиком, выставить "свое" фото на обозрение..
Ну соответственно плюс зарплата им..
За три дня плюс примерно 40 тысяч..
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* 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На одного рабочего разумеется..
Вот и посчитаем, ну где то выйдет в тысяч 600.
Считаю это максимум..
Это без штрафов за что то там, какая там статья то идет..
Но если у нас есть гражданский позишен, то думаю и это не страшно..
Будем работать на Набережной ночами..
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и тебе не нужно сравнивать

Шо еще выдашь ?
Терпилой нурлукнчиком быть и молчать?
Шо есчо такого мне укажите ? :lol:
Хочу и сравниваю и именно там где бываю, а не по картинкам - витринам вижу, как ты ))
И что самое антиресное, тебе и всяким типо патриотам можно сравнивать, а вот мы шо, уже люди второго сорта что ли ?
Для нас цензура установлена и только ваш бред считать верным и правильным ?
:lol:
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3298
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати по моим подсчетам, чтобы сделать нормальный флешмоб, нужно всего то тысяч 200

А хто инвестировать будет, может как Леша пустишь маляву, да здравствует день отказа от пыва ?
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* 112
Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:15
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* 112
Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:22
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:24
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:26
Комментарий проходит проверку.
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