Денис Re: Поели под крышей... #18







Отправлено: - 14:02 могу еще продолжить... после корейского моста проехав в сторону затоболовки можно посетить еще кафе.но это на любителя шумно посидеть. мы пробовали взять шашлык за 1200 палка на вынос. ну,что чказать? зашли в подсобное помещение,еле узнали кому давать деньги. взяла тетя нанизывающая мясо и сказала,ждать 20 минут. мы пошщли их этого мрачного помещения,прошли мимо брутальных и суровых жарщиков ммяса и огромной шашлычной печи. в это время шашлычник чуть не зарезал официантку,у них произошел очень громкий конфликт. мы поспешили удалиться в прилегающий садик с беседками и отдыхающими из помещения кафе громко доносилась какая-то верка Сердючка.Прилегающая территория ухоженная,вот,если бы не громкая верка сербючка,вообще бы никакой громкой музыки не было,тогда можно было услышать звуки природы.Ну,да,ладно. дождались шашлыков. Мастер шашлыка аккуратно завернулв 2 полиэтиленовых мешочка мясо...к слову сказать,я не люблю есть еду из мешочков,если шашлык то с шампура и зубами... ну...вкус ...чувствуется вкус какого-то маринада еще долго остающегося на языке...мне не очень понравилось.ну,мысо, возможно лучшее в округе,но мне маринад не понравился, печь у них грамотная,шашлычник знает свое дело,но сервис на вынос минус 5 баллов. в обзем, под пиво и шум пойдет,да,там есть зал под корабльесть интересный.ну, можно посетить,но на любителя пошуметь)