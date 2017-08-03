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§ NG.kz
Поели под крышей...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29133
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про костанайский ресторан «На крыше» разговоры слышала. Мнения неоднозначные. Решили с подругой в жаркий день сходить пообедать в интересное место - выпить чего-нибудь прохладительного на открытой веранде, съесть чего-нибудь вкусного, подставляя лица легкому ветерку, напоенному ароматами летних цветов. Ресторан же располагается в Центральном сквере, где море цветущей петуньи.
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§ 74
Re: Поели под крышей...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4166
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тюльпанчик:
Тюльпанчик

Цитата:
Денис:
Денис

спасибо!!
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§ kbkz1980
Re: Поели под крышей...
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.08.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько же в городе всякой жральни-едальни
А нужны ли они. :-x
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Умник
Re: Поели под крышей...




Отправлено: 04.08.17 - 10:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Безвкусица уже вижу по фасаду. А продавал его БЦК за 100 листов тенге.

Денис
Re: Поели под крышей...




Отправлено: 04.08.17 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
могу еще продолжить... после корейского моста проехав в сторону затоболовки можно посетить еще кафе.но это на любителя шумно посидеть. мы пробовали взять шашлык за 1200 палка на вынос. ну,что чказать? зашли в подсобное помещение,еле узнали кому давать деньги. взяла тетя нанизывающая мясо и сказала,ждать 20 минут. мы пошщли их этого мрачного помещения,прошли мимо брутальных и суровых жарщиков ммяса и огромной шашлычной печи. в это время шашлычник чуть не зарезал официантку,у них произошел очень громкий конфликт. мы поспешили удалиться в прилегающий садик с беседками и отдыхающими из помещения кафе громко доносилась какая-то верка Сердючка.Прилегающая территория ухоженная,вот,если бы не громкая верка сербючка,вообще бы никакой громкой музыки не было,тогда можно было услышать звуки природы.Ну,да,ладно. дождались шашлыков. Мастер шашлыка аккуратно завернулв 2 полиэтиленовых мешочка мясо...к слову сказать,я не люблю есть еду из мешочков,если шашлык то с шампура и зубами... ну...вкус ...чувствуется вкус какого-то маринада еще долго остающегося на языке...мне не очень понравилось.ну,мысо, возможно лучшее в округе,но мне маринад не понравился, печь у них грамотная,шашлычник знает свое дело,но сервис на вынос минус 5 баллов. в обзем, под пиво и шум пойдет,да,там есть зал под корабльесть интересный.ну, можно посетить,но на любителя пошуметь)

Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 04.08.17 - 14:17
Комментарий проходит проверку.

Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 04.08.17 - 14:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Поели под крышей...




Отправлено: 04.08.17 - 14:33
Комментарий проходит проверку.

* 112
Поели под крышей...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5271
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 14:34
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