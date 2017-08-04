NG.kz В Костанае троих мужчин признали виновными в том, что они задушили спящую женщину



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:59 Присяжные и судья сошлись во мнении, что вина Евгения Пономарева, Артура Бадретдинова и Никиты Семеняченко доказана. Несмотря на то, что подсудимые несколько раз меняли показания и валили вину друг на друга, суд пришел к выводу, что действовали они втроем.

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