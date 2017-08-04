Цитата: Обликоморале:

Сегодня мало того, что пятница, так ещё и Международный день пива!

Марик, Бахус тебя не простит, если столь знаменательную дату не отметишь с размахом .

Доотмечался уже за эти 17 лет всех праздников..

У нас по круче скоро будет, день металлурга..