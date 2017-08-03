Цитата: Обликоморале:

Насчет Токио и Берлина, так энто ты почему то все с Рашей сравниваешь.

Так им тогда как и тебе не нужно сравнивать "А у нас, а у нас"..

От роду там год пару прожили ведь!

Как тут ничего не делали так и там!

Только чтобы примазаться и в очередной раз сказать а как там куда они прехали..

Это в корне неправильно..

Построй там хоть что то, потом учи других..