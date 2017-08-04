Цитата: В Карагандинской области на скамье подсудимых оказались три гражданки, которые в сговоре с роженицами, похитили бюджетные деньги, предназначенные на социальные выплаты в случае потери дохода в связи с беременностью и родами, а также по уходу за ребенком. Что за ерунда?

Нет таких выплат за счет бюджетных денег.

Как можно украсть то чего нет?