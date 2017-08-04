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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 305 из 305«1...303304305
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караванщик опять же..
Старая новость, по авторадио мельком слышал..
Казахстанка задержана в Китае..
А чо она там собственно делала?
Ладно та четверка или шестерка, изучали Коран и верили в Аллаха..
Она там Будду искала что ли?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Топ ньюс..
Российские звезды шоубизнеса Газманов, Бузова, Лепс, Пригожин и другие, облепили Тилля Линдемана в Баку и пили с ним водку..
Потому что Внимание, в России преклоняться перед янки непринято и они делают это там..
Между прочим он мне тоже нравится..
Ох Мутер, ох Мутер, ох гиб мир крафт..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Караванщик..
Шымкент полностью перешел на латинский язык..
Да уш..
Такой быстроты я не ожидал..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Форбсе..
Казахстанец сделал какое то дивное Смарт сату и теперь оно стоит миллиарды долларов..
Разбираться не стал что это такое, уже спать охота..
Но приятно, приятно..
Видно что у него есть какой то Ум..
Не сидит тут с нами от ничегониделания и не огрызается..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хабар

А..ть три раза...
Сравнение провинциальной газеты, точнее ее форумных телодвижений, с ведущим информационным агентством страны, ужо обвинением называется ?
Ты хоть не заговаривайся , ализ и лицимер))))))
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. интересная инфо начинает просачиваться в сеть.
Совпадение ?
Не думаю.
За полтора месяца до 9/11 Ларри Сильверстайн, крупный застройщик и владелец убыточных башен-близнецов, застраховал их от теракта на $3,6млрд
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Все просто
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 04.08.17 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А значит вам придется смириться с новой модернизированной версией Мереке Закановича..
Особенно когда у него денег нет..

Чудо -юдо, рыба кит. Если накатишь Марик, ты не пацан.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Сравнение провинциальной газеты, точнее ее форумных телодвижений, с ведущим информационным агентством страны, ужо обвинением называется ?
Ты хоть не заговаривайся , ализ и лицимер))))))

К сожалению твоему это так..
Кстати, откуда злоба то, ты как вроде развлекаться и троллить меня прибежал, а выходит нет?
Я где то взял и наступил тебе специально на пятку?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Если накатишь Марик, т

Что накачу?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сочи зовут, опять перегон машины..
Блин и хочется и времени нет..
Денег то надо всего чуть чуть..
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Российские звезды

Марик, ты главное упустил..

А ведь бедный Тилль Линдеман ,потом при этом просил своих фанатов спасти его от российского шоу-биза, бессмысленного и беспощадного. Выкладывал в инсте что ли фотку, где он сидит с бумаженцией, на которой написано "HELP"
Ты разве не знал этого ?))
Вникай глубже ..а то привык по диагонали читать, да заголовками жить))
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
откуда злоба то,

А хде злоба ? Говори, да не заговаривайся.
Истину правду глаголю, а ты ужо в обидки полез и опять меня обвиняешь, в том чего не было.
Я к тебе всегда по доброму и с чистой душой, даже если ты перешагиваешь планку.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3290
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
В Сочи зовут, опять перегон машины

Тема же. Заодно проедешь по России, пощелкаешь злачные места и все плохое.
Потом будет чем на форуме щеголять, как там все плёхо и ужастно.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:34
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5256
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 12:36
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 305 из 305«1...303304305
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