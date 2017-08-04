самый умный Re: Второй месяц не работает светофор Заречный-Затобольск #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 282

Регистрация: 04.02.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:16 Цитата: Второй месяц не работает светофор на перекрестке Костанай-Затобольск-Заречный



Что толку в газете об этом писать? Журналисты ремонтом светофоров не занимаются.

На сайте электронного правительства egov.kz зайдите в раздел "Электронные обращения" и напишите заявление в отдел ЖКХ г.Костаная. По закону должны среагировать.