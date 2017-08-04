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§ NG.kz
Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского восстания
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Перед матчем они вывесили огромный баннер с нацистом, приставившим пистолет к голове ребенка. Футбольные фанаты варшавского клуба «Легия» грандиозным перфомансом отдали дань памяти трагическим событиям 1944 года. Перед матчем Лиги чемпионов с «Астаной» болельщики польской команды вывесили огромный баннер. На нем был изображен нацист, приставивший пистолет к голове ребенка.
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пэтриот
Re: Польские фанаты напомнили миру о трагедии Варшавского...




Отправлено: 04.08.17 - 12:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Но перфоманс подобного масштаба и направления на стадионе в Польше появился едва ли не впервые.

Мерлин Мэнсон тоже необычно приветствовал своих поклонников в Киеве ! Сразу после гастролей в Москве .Тоже впервые
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