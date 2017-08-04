Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4571





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3290

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:28 Цитата: 112:

Российские звезды

Марик, ты главное упустил..



А ведь бедный Тилль Линдеман ,потом при этом просил своих фанатов спасти его от российского шоу-биза, бессмысленного и беспощадного. Выкладывал в инсте что ли фотку, где он сидит с бумаженцией, на которой написано "HELP"

Ты разве не знал этого ?))

Вникай глубже ..а то привык по диагонали читать, да заголовками жить))