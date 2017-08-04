NG.kz Костанайская область вошла в пятерку регионов с наибольшей инфляцией на платные услуги



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:26 С начала года цены на основные потребительские товары в Казахстане поднялись на 3,8%. Наиболее существенно подорожали в этом году продовольственные товары - на 4,6% за 7 месяцев 2017 года. Непродовольственные товары стали дороже для казахстанцев на 3,5%, а платные услуги выросли в цене на 3,3%.

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