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§ NG.kz
Костанайская область вошла в пятерку регионов с наибольшей инфляцией на платные услуги
NG.kz

Я робот
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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала года цены на основные потребительские товары в Казахстане поднялись на 3,8%. Наиболее существенно подорожали в этом году продовольственные товары - на 4,6% за 7 месяцев 2017 года. Непродовольственные товары стали дороже для казахстанцев на 3,5%, а платные услуги выросли в цене на 3,3%.
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Медный
Re: Костанайская область вошла в пятерку регионов с наибольшей...




Отправлено: 04.08.17 - 10:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как это ?
Цитата:
рост инфляции на платные услуги

платные услуги обесценились :-o
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