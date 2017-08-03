/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 3 из 3«123
§ NG.kz
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 августа 2017 года тариф на природный газ повысился для двух категорий потребителей Костанайской области: для юридических лиц и компаний, вырабатывающей тепловую энергии, в том числе - для ГКП «КТЭК».
Читать новость

продаван газа
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скрупулёзный:
Меня одного удивляет, что уенник на газ указывается с тремя знаками после запятой?
Да.
Цитата:
скрупулёзный:
У нас есть номинал меньше тиын?
Нет.

Рассчитываются суммой, а не ценой.
Ответить 
Страница 3 из 3«123
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 52, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 51
Зарегистрированные пользователи: Виталий Ефименко

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 185
Пользователей: 2
Всего: 187

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх