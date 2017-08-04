Медный Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской... #2







Отправлено: - 10:13 Хм, лифты.... вот как то не соответствуют они принципу капитализма: чтобы быстро ломалось и требовалося всегда новый, или я чего то не знаю о лифтах? Какова потребность в лифтах? Рынок конечен