Цитата: Victor Yang:

Да не думаю Там же сотрудник 22-х лет от роду - то ли лейтенентик после УЗ, то ли сержант. Никто его вытаскивать не будет, если виновен.

Его уже "вытащили" когда объявили что трезвый был и видео удалили с регистратора. Понимаешь, что за "упырь" сидит в руководстве и может такие дела проворачивать?