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§ NG.kz
Второй месяц не работает светофор Заречный-Затобольск
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второй месяц не работает светофор на перекрестке Костанай-Затобольск-Заречный,в результате на прошлой неделе произошла авария в которой получили повреждения несколько авто.
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§ dandiv
Re: Второй месяц не работает светофор Заречный-Затобольск
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 425
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 04.08.17 - 09:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А самое интересное то, что недавно подрядчик сообщал, что все светофоры в исправном состоянии
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Аноним
Re: Второй месяц не работает светофор Заречный-Затобольск




Отправлено: 04.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
А самое интересное то, что недавно подрядчик сообщал, что все светофоры в исправном состоянии

Уточните, пожалуйста, о каком подрядчике вы говорите?

§ самый умный
Re: Второй месяц не работает светофор Заречный-Затобольск
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 282
Регистрация: 04.02.13
Отправлено: 04.08.17 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Второй месяц не работает светофор на перекрестке Костанай-Затобольск-Заречный


Что толку в газете об этом писать? Журналисты ремонтом светофоров не занимаются.
На сайте электронного правительства egov.kz зайдите в раздел "Электронные обращения" и напишите заявление в отдел ЖКХ г.Костаная. По закону должны среагировать.
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