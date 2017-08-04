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§ NG.kz
Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской области в ближайшее время
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29127
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В основном это объекты пищевой промышленности, поскольку "Костанайская область продолжает наращивать мощности предприятий, занятых переработкой сельскохозяйственной продукции", - отметил аким региона Архимед МУХАМБЕТОВ. Кроме того, планируется построить в Костанае завод по производству лифтов.
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§ Добринцофф
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5353
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.08.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В ноябре запустим в Костанае большой мельничный комплекс, мощность — 700 т муки в сутки. Предприятие открывает ТОО «Бест костанай», стоимость 2,8 млн тенге, значительная доля турецких инвестиций.

Мельничный комплекс за 2.8млн\тнг?
Профайл

Медный
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм, лифты.... вот как то не соответствуют они принципу капитализма: чтобы быстро ломалось и требовалося всегда новый, или я чего то не знаю о лифтах? Какова потребность в лифтах? Рынок конечен :lol:

Гость
Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской области в ближайшее время




Отправлено: 04.08.17 - 10:16
Комментарий проходит проверку.

Аноним
Re: Какие новые предприятия обещают открыть в Костанайской...




Отправлено: 04.08.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Мельничный комплекс за 2.8млн\тнг?

А "Тобыл нан" за 1,9 млн? :-)
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