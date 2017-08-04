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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:57
Комментарий проходит проверку.
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§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:07
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:10
Комментарий проходит проверку.
Профайл

§ 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 01:15
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 02:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Хабар

А..ть три раза...
Сравнение провинциальной газеты, точнее ее форумных телодвижений, с ведущим информационным агентством страны, ужо обвинением называется ?
Ты хоть не заговаривайся , ализ и лицимер))))))
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 08:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати. интересная инфо начинает просачиваться в сеть.
Совпадение ?
Не думаю.
За полтора месяца до 9/11 Ларри Сильверстайн, крупный застройщик и владелец убыточных башен-близнецов, застраховал их от теракта на $3,6млрд
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Страница 305 из 305«1...303304305
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