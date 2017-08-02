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§ NG.kz
Участковым инспекторам полиции в Костанайской области предоставят соцпакет и помощников
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутаты решили ходатайствовать перед председателем бюджетной комиссии о выделении дополнительных средств на бесплатный проезд сотрудников МПС в общественном транспорте, компенсацию 50% их затрат на коммунальные услуги, выделение арендного, служебного жилья.
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Трэвэл
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...




Отправлено: 03.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:

А я вот не пойму: сначала вы их обсираете, а теперь спрашиваете, чем они отличаются от нас? Вы уж определитесь...

§ Обликоморале
Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 07:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:

Уважаемый. Согласен. Но вот тогда и в дружинники подбирать надо контингент соответствующий, а не как у нас может получится, для галочки. Оружие, сам понимаешь, вопрос ващпе щепетильный. Хотя сама идея хороша, весть вопрос в грамотном ее воплощении.
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