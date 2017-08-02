Обликоморале Re: Участковым инспекторам полиции в Костанайской области... #16





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3285

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 07:59 Цитата: Доктор СИЗО:



Уважаемый. Согласен. Но вот тогда и в дружинники подбирать надо контингент соответствующий, а не как у нас может получится, для галочки. Оружие, сам понимаешь, вопрос ващпе щепетильный. Хотя сама идея хороша, весть вопрос в грамотном ее воплощении.