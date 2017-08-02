Алиса Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в... #34





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3518

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:58 Эксперты высказались по поводу «вмешательства» КНБ в разговоры и переписки казахстанцев

02.08.2017

Глава Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев в беседе с корреспондентом ИА «NewTimes.kz» объяснил, почему передача государственной технической службы в ведение КНБ – это правильно, и стоит ли переживать по этому поводу.

«Исходя из имеющейся у нас информации и опыта общения как с работниками гостехслужбы, так и со специалистами из частного сектора, ГТС никогда не занималась СОРМ-ом (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи), в силу того, что не является субъектом ОРД (оперативно-розыскной деятельности)», - пояснил Олжас Сатиев.



В ЦАРКА считают, что передача техслужбы в КНБ обусловлена несколькими причинами.



«Первое - повышение эффективности влияния на собственников информационных систем, в первую очередь - государственных и квазигосударственных, для соблюдения ими требований по обеспечению информбезопасности. Второе – исключение конфликта интересов, возникшего внутри МИК, так как это министерство одновременно отвечало за разработку основных IT-систем и само же эти системы аудировало на соответствие требованиям безопасности. Как бы то ни было, оба фактора сильно повысят уровень защищенности национальной информационной инфраструктуры от кибератак, в первую очередь, конечно, внешних», - пояснили в центре.



В ЦАРКА также высказались на тему всеобщих переживаний по поводу «вмешательства» комитета нацбезопасности в разговоры и переписки казахстанцев.



«Хотелось бы добавить еще несколько слов по поводу излишней истерии вокруг этого вопроса. Наивно полагать, что нахождение государственной технической службы под министерством информации и коммуникаций могло помешать спецслужбе выполнять свои задачи. В данном случае, по нашему мнению, речь идет о передаче ответственности за кибербезопасность страны от МИК в КНБ, не более того. Мы неоднократно подвергали критике работу МИК и ГТС в частности, но вынуждены признать принимаемые меры наиболее эффективными на данном этапе развития страны», - добавил Олжас Сатиев.

Президент ЦАРКА отметил и тот факт, что в ГТС теперь смогут свободно критиковать Egov. Ранее в ЦАРКА неоднократно высказывали критику в адрес «электронного правительства» на предмет их уязвимостей, например, раскрытия персональных данных и критической уязвимости регистратора доменной зоны Gov.kz.

http://newtimes.kz/eksklyuziv/item/56490-eksperty-vyskazalis-po-povodu-vmeshatelstva-knb-v-razgovory-i-perepiski-kazakhstantsev