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≡ В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государственная техническая служба, осуществляющая деятельность в сфере информатизации, электронного документа и электронной цифровой подписи, в области связи и телерадиовещания, передана Комитету национальной безопасности
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Гость
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 03.08.17 - 18:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Прохожий:
Кирова, Дзержинского, Ленина, их то же жаль? Берию, Ежова, Сталина, Троцкого?

Мне жаль.

§ Обликоморале
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 19:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все вы так говорите, все вы так же одинаковы..

Ох и посыпаю голову пеплом..ох и посыпаю..
И все же ты еще трусливей чем я думал оказался..
эхъ..а я то все же как то..а оно вон как..прям не знаю..
Цитата:
112:
Вот потому что мы молчали тогда

От тебя тут штота заборное торкнуло..
Цитата:
112:
Именно шкурные интересы меня волновали больше всего..

:lol: А ларчик просто открывался..
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1
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...




Отправлено: 03.08.17 - 20:17
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Ох и посыпаю голову пепло

Нечего вот посыпать..
Что было то и осталось от нашего воспитания в Советах - не высовываться, не выглядывать, но если есть возможность, то хватать и бежать..
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§ Алиса
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эксперты высказались по поводу «вмешательства» КНБ в разговоры и переписки казахстанцев
02.08.2017
Глава Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев в беседе с корреспондентом ИА «NewTimes.kz» объяснил, почему передача государственной технической службы в ведение КНБ – это правильно, и стоит ли переживать по этому поводу.
«Исходя из имеющейся у нас информации и опыта общения как с работниками гостехслужбы, так и со специалистами из частного сектора, ГТС никогда не занималась СОРМ-ом (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий — комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи), в силу того, что не является субъектом ОРД (оперативно-розыскной деятельности)», - пояснил Олжас Сатиев.

В ЦАРКА считают, что передача техслужбы в КНБ обусловлена несколькими причинами.

«Первое - повышение эффективности влияния на собственников информационных систем, в первую очередь - государственных и квазигосударственных, для соблюдения ими требований по обеспечению информбезопасности. Второе – исключение конфликта интересов, возникшего внутри МИК, так как это министерство одновременно отвечало за разработку основных IT-систем и само же эти системы аудировало на соответствие требованиям безопасности. Как бы то ни было, оба фактора сильно повысят уровень защищенности национальной информационной инфраструктуры от кибератак, в первую очередь, конечно, внешних», - пояснили в центре.

В ЦАРКА также высказались на тему всеобщих переживаний по поводу «вмешательства» комитета нацбезопасности в разговоры и переписки казахстанцев.

«Хотелось бы добавить еще несколько слов по поводу излишней истерии вокруг этого вопроса. Наивно полагать, что нахождение государственной технической службы под министерством информации и коммуникаций могло помешать спецслужбе выполнять свои задачи. В данном случае, по нашему мнению, речь идет о передаче ответственности за кибербезопасность страны от МИК в КНБ, не более того. Мы неоднократно подвергали критике работу МИК и ГТС в частности, но вынуждены признать принимаемые меры наиболее эффективными на данном этапе развития страны», - добавил Олжас Сатиев.
Президент ЦАРКА отметил и тот факт, что в ГТС теперь смогут свободно критиковать Egov. Ранее в ЦАРКА неоднократно высказывали критику в адрес «электронного правительства» на предмет их уязвимостей, например, раскрытия персональных данных и критической уязвимости регистратора доменной зоны Gov.kz.
http://newtimes.kz/eksklyuziv/item/56490-eksperty-vyskazalis-po-povodu-vmeshatelstva-knb-v-razgovory-i-perepiski-kazakhstantsev
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§ Обликоморале
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 07:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Что было то и осталось от нашего воспитания в Советах - не высовываться, не выглядывать, но если есть возможность, то хватать и бежать

А Советы тут причом, коль так тебя твоя родня воспитала ?
И да, то что ты описал, сейчас больше в трэнде при воспитании современного поколения. Где то с конца 00-х началось ))
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§ Обликоморале
Re: В КНБ передали службу, управляющую сетями телекоммуникаций в...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 07:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А ващпе, я это есчо лет 5 назад говорил, чем больше будут развиваться информационные технологии, тем больше "матрица" начнет участвовать в нашей жизни. И это не только Казахстана коснется, мировая тенденция. Скандал с АНБ поди ужо подзабыли ? Кайда они даже мировую элиту слушали. 8-)
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