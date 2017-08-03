74 Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4164

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:34 Известный украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление 41-летнего спортсмена опубликовано на его официальном сайте.



«27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Я выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в полном смысле этого слова. Мало таких стран на земле, где я не бывал. Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности, я помогал нуждающимся, стал отельером, тренером, менеджером, промоутером, я стал таким человеком, которым стремился быть.

У меня была и есть возможность делать так много, благодаря всемирной популярности спорта. В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Я — не исключение из правил, и сейчас пришла моя очередь сделать это, я абсолютно готов к новым испытаниям, моя следующая карьера, которую я спланировал, станет, надеюсь, хотя бы такой же успешной, как предыдущая», — отметил Кличко в специальном видеообращении к болельщикам.



Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. Кроме того, он является обладателем золотой олимпийской медали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.



https://www.znak.com/2017-08-03/bokser_vladimir_klichko_obyavil_o_zavershenii_karery