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§ NG.kz
Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Украинский боксер Владимир Кличко завершил профессиональную карьеру. Об этом сообщает немецкое издание Bild. "Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта. Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе.
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§ 74
Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4164
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 03.08.17 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Известный украинский боксер Владимир Кличко объявил о завершении карьеры. Заявление 41-летнего спортсмена опубликовано на его официальном сайте.

«27 лет назад я сделал свой лучший выбор. Я выбрал профессию, которая стала моей жизнью. Я начал свое путешествие в спорте. Выбранный путь открыл мне мир в полном смысле этого слова. Мало таких стран на земле, где я не бывал. Я выучил иностранные языки, создал свой бизнес и объекты интеллектуальной собственности, я помогал нуждающимся, стал отельером, тренером, менеджером, промоутером, я стал таким человеком, которым стремился быть.
У меня была и есть возможность делать так много, благодаря всемирной популярности спорта. В какой-то момент жизни в силу различных обстоятельств мы должны или хотим переключить нашу активную часть жизни и подготовиться к следующей главе, к новым вызовам, испытаниям, с которыми придется столкнуться. Я — не исключение из правил, и сейчас пришла моя очередь сделать это, я абсолютно готов к новым испытаниям, моя следующая карьера, которую я спланировал, станет, надеюсь, хотя бы такой же успешной, как предыдущая», — отметил Кличко в специальном видеообращении к болельщикам.

Кличко профессионально выступал в боксе с 1996 года в тяжелой весовой категории. Он был чемпионом мира по версиям WBO, IBO, IBF и WBA. Кроме того, он является обладателем золотой олимпийской медали на Олимпиаде в Атланте в 1996 году.

https://www.znak.com/2017-08-03/bokser_vladimir_klichko_obyavil_o_zavershenii_karery
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§ лимон
Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 421
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 03.08.17 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
уж не в политике ли задумал вторую карьеру? а то вон братец старший такие перлы выдает :lol:
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§ 112
Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик..
Действительно Гений с большой буквы и вовремя ушел, подзаработав неплохо бабла и не растранжирив их на всяких ш...
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Раман
Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера




Отправлено: 03.08.17 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
а то вон братец старший такие перлы выдае

Это профессиональная травма моска.
По сабжу - уходить надо было непобеждённым...

§ Обликоморале
Re: Владимир Кличко завершил карьеру профессионального боксера
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3285
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 07:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да. Адын минус все таки есть, то что ушел после поражения. Пересидел все же со своим возрастом.
Куда пойдет дальше ?
...есть жуткая версия..весной 18 на краине выборы в президенты, а вдруг ?)
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