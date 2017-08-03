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≡ Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих корпуса Б в Костанайской области		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих корпуса Б в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аттестации, которая проходила с 1 февраля по 1 июля, приняли участие 4 381 госслужащих. 37 из них рекомендовано понизить в должности, 8 - уволить. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ.
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§ Обликоморале
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 03:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Ты сейчас вот описал работу любого работающего коллектива и причем не чиновничьего

А..неть, так в легкую обвинил кучу народа, при этом в наглую выгораживая чиновников ))
Да все равно тебе кресло не обломится, как бы ты искусно языком не работал..
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