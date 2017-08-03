Цитата: 112:

Ты сейчас вот описал работу любого работающего коллектива и причем не чиновничьего

А..неть, так в легкую обвинил кучу народа, при этом в наглую выгораживая чиновников ))

Да все равно тебе кресло не обломится, как бы ты искусно языком не работал..