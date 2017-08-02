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§ NG.kz
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.
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§ Обликоморале
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

От чешет аналитик и не краснеет. Ты своими таблицами воспользуйся в WC,более они не пригодны. Объемы торговли и коренное изменение поставщиков продуктов, товаров, оборудования и многого прочего, наглядно и без таблиц заметно. Товарооборот снизился.. :lol: ты так больше не смеши
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§ 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
наглядно и без таблиц

То есть как?
Заметно как то там сколько мы минералов продали или руды, или накупили китайских женских сумок и бюстгалтеров?
Каким образом это " наглядно"?
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§ Обликоморале
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 03:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

А зачем тебе китайские женские сумки с бюстгальтерами ? Трансвестизмишь что ли ?
Хоть и тут в чем то нелепо , но сознался)
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