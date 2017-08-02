Обликоморале Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро #45





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3279

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:47 Цитата: 112:



От чешет аналитик и не краснеет. Ты своими таблицами воспользуйся в WC,более они не пригодны. Объемы торговли и коренное изменение поставщиков продуктов, товаров, оборудования и многого прочего, наглядно и без таблиц заметно. Товарооборот снизился.. ты так больше не смеши