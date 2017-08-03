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§ NG.kz
Когда временное становится постоянным...
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В этом году в Костанае особенно большой ремонт. Под реконструкцию попали сразу несколько участков, в их числе - ул. Майлина, Набережная, Лермонтова. Капитальный ремонт с середины весны идет на пр. Абая. Обновление - это для наших дорог и полуразвалившихся тротуаров то что надо. Вот только почему каждый раз подрядчики забывают, что город - не сплошная стройка и в нем продолжают жить люди?
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§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все нормально..
Это город.
А что хотели собственно?
Квартиры же свои как то ремонтируете и если жЫть негде, то живете там и не жалуетесь сами на себя..
Профайл

Серж
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 03.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто освоители бюджета,порой берут неподъемные обьемы.Главное начать,а там,как пойдет...

Земляк
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 03.08.17 - 17:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В ТАРАНОВСКОМ районе в райцентре переняли видимо методы строительства тротуаров в Костанае, а возможно городские строители переняли опыт у сельчан или же это одна и та же фирма. Делается все абы сделать. Районное руководство весь бардак покрывает отговоркой о необходимости освоения денежных средств. В итоге весь бардак перечисленный в статье вы найдете и в селе Тарановское.
Когда же начнут делать как для себя, а не для галочки. Когда у власти окажутся хозяева, а не освоители бюджета?

adler
Re: Когда временное становится постоянным...




Отправлено: 03.08.17 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕмонт который превратился в кошмар для жителей города...

§ Моше
Re: Когда временное становится постоянным...
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4327
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 03.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Все нормально..
Это город.
А что хотели собственно?

Тебе написали - порядка люди хотят, который МОЖНО (и НУЖНО!!!) соблюдать при проведении строительно-ремонтных работ, если конечно захотеть. Все остальное - халатность, небрежность, наплевательство, осваивание средств.
В городах так не делается, город - он для людей.
Челябинск после Костаная в этом плане кажется просто центром порядка и культуры.
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§ 112
Re: Когда временное становится постоянным...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5248
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:

Тебе написали - порядка люди хотят, к

Слющай дарагой, давай засэлимся 10 челявек в аднакомнатный квартир, и еще начнем ремонт, какой парядак будет а?
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§ Обликоморале
Re: Когда временное становится постоянным...
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3279
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.17 - 03:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

НУ у тебя и сравнения дарахой дэ..е, судя по всему ужо три пипетки свои на грудь принял)))
Ты хоть бы сравнивая и пытаясь, что то отвечать человеку проживающему в Челябинске, включал иногда мозги, что в ихней квартире в 5 раз больше человек проживает. И в тоже время порядку при ремонте больше))
Как глупо ты в очередной раз подставился..
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