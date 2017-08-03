Земляк Re: Когда временное становится постоянным... #3







Отправлено: - 17:25 В ТАРАНОВСКОМ районе в райцентре переняли видимо методы строительства тротуаров в Костанае, а возможно городские строители переняли опыт у сельчан или же это одна и та же фирма. Делается все абы сделать. Районное руководство весь бардак покрывает отговоркой о необходимости освоения денежных средств. В итоге весь бардак перечисленный в статье вы найдете и в селе Тарановское.

Когда же начнут делать как для себя, а не для галочки. Когда у власти окажутся хозяева, а не освоители бюджета?