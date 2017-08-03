112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4547





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Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 23:47 Ум это прежде всего айкью..

Как типа что то подобие Квентино Тарантино..

Ум это логика, ум это мысль, ум это расчеты..

Но никак Ум не сочетается с тем Г., которое твой Кумир ищет исходя из национального признака Человека..

Это далеко не признак Ума..

Даже Гитлер при всем казалось бы его уме, был немного глуповатым..

Хотя Экономику Германии то он поднял, но его сгубил именно национальный вопрос, то есть поиск мусора за теми, кого он ненавидел..