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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Чтобы ты тянулся за мыслю умного человека

Что есть Ум?
В Физике, либо Математике, либо в Литературе?
Ловишь мысль?
А какой извини ум, если говоришь со жлобством с поддакивающими об одной нации , одном этносе и ищешь по всему интернету за ними мусор, тем не менее с ними не вступая в полемику?
Это какой то ноаый вид Ума?
Хотя для тебя наверно да, так и есть..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ум это прежде всего айкью..
Как типа что то подобие Квентино Тарантино..
Ум это логика, ум это мысль, ум это расчеты..
Но никак Ум не сочетается с тем Г., которое твой Кумир ищет исходя из национального признака Человека..
Это далеко не признак Ума..
Даже Гитлер при всем казалось бы его уме, был немного глуповатым..
Хотя Экономику Германии то он поднял, но его сгубил именно национальный вопрос, то есть поиск мусора за теми, кого он ненавидел..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Впрочем кому я это говорю?
Та что считает вбросы, перекопирование чужих слов каким то умом?
Та что считает что Оскорбить другого человека это тоже Ум?
Проехали..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, уже 26 дней без тумана в голове..
Исключение те 300 грамм слабого Пятницкого для эксперимента над уровнем давления, благодаря чему оно упало до 115ти на 79..
Сейчас без этих 300 грамм оно 134 на 88..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:05
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:22
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:26
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:30
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:35
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.08.17 - 00:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Эхъ, такой талантище на форуме гибнет, пряча его в футляр и скорлупку..((


Вот и я поражаюсь! Экая глыба, экий матёрый человечище!

Цитата:
kbkz1980:
Пришла сказать,что умнее-грамотнее и образованее вас тут нэма.Чмоки.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:39
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 04.08.17 - 00:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
О, уже 26 дней без тумана в голове..


Заканович, окстись, это иллюзия
Тебя ж все эти 26 дней ещё на старых дрожжах развозит по полной :)
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:45
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:48
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 04.08.17 - 00:54
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Ответить Новый топик
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