Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #4537





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3275

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:15 Цитата: 112:



Пажди..тебя опять куда то понесло..бггг..где то я пургаметик ты наш обвинил журналистов в их работе..что за поклеп и ложь, а главное модерацию оно проходит. )))))))

ты за метлой следи своей, дарахой, пжалуста ...

просто я заметил и указал на это прямо, не лукавя как ты и ноя как ты, шо мне не понравилось..имею на это полное право, не поджимая трусливо лапки и лицемеря как некоторые блудливо..

Цитата: Валентин:



Эхъ, такой талантище на форуме гибнет, пряча его в футляр и скорлупку..((

Видимо простора мало, аудитория не та.. в ФБ бы ему или Твитор, там бы однозначно своя многомиллионная аудитория была бы..

Маврик, за совет не благодари.

Просто попробуй...