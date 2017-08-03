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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а может все же...

И ващпе, ты разве не знал, что настоящий мужчина идет в больничку только тогда, когда у него из спины точит обломок копья.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кто на шо учился

Но ты то уже это должен понимать, прежде чем обвинять тех же журналистов?
Они тебя вот в чем то хоть обвинили хоть раз, твою личную работу?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
конкретно указывай к кому имеешь эту претензию..я чот н

Какую?
Этотне претензия, это смысл некоторых в жизни тут, рассуждать о женах казахов и поддакивать друг другу..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6484
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 03.08.17 - 21:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
А ты не юли, а конкретно указывай к кому имеешь эту претензию..я чот не понял ваше это ап чем..пьешь уже и днем ?


Так это он меня "тонко" подкалывает, со своим неповторимым, фирменным, тонким, изысканным юмором!
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блондинка я
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 03.08.17 - 22:01
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Так это он меня "тонко" подкалыв

Очень тонко, чтоб никто не догадался, даже ты..
Кто тебе сказал?
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3275
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Пажди..тебя опять куда то понесло..бггг..где то я пургаметик ты наш обвинил журналистов в их работе..что за поклеп и ложь, а главное модерацию оно проходит. )))))))
ты за метлой следи своей, дарахой, пжалуста ...
просто я заметил и указал на это прямо, не лукавя как ты и ноя как ты, шо мне не понравилось..имею на это полное право, не поджимая трусливо лапки и лицемеря как некоторые блудливо..
Цитата:
Валентин:

Эхъ, такой талантище на форуме гибнет, пряча его в футляр и скорлупку..((
Видимо простора мало, аудитория не та.. в ФБ бы ему или Твитор, там бы однозначно своя многомиллионная аудитория была бы..
Маврик, за совет не благодари.
Просто попробуй...
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.08.17 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Пришла сказать,что умнее-грамотнее и образованее вас тут нэма.Чмоки.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
обвинил журналист

Обвинил всю газету что то там со схожестью с Хабаром..
И вот не надо обиженку корчить харашо?
Твою работу никто не обвиняет и не сравнивает ни с чем, заметил?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дальше кому надо идут в ветку обсуждать чужих жен и невест..
Культурно и интеллигентно, со всеми знаками препинания..
А то смотрю нервишки у вас для флуда слабоваты..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 22:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
просто я заметил и указал на это прямо, не лукавя как ты и ноя как ты, шо

Я давно вырос из этого возраста, чтобы обвинять кого то в своей несостоятельности и легкомыслии..
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§ Алиса
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 22:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Пришла сказать,что умнее-грамотнее и образованее вас тут нэма.Чмоки.

Лиля, че делаешь? ДА еще прилюдно!!! Марик обидится!!!! :-o :oops:
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8985
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Лиля, че делаешь? ДА еще прилюдно!!! Марик обидится!!!!

Я так понял, что вот на фоне Марика у Лили и случился такой порыв.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 5244
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
на фоне Марика у

Чтобы я заревновал бабушку?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2958
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 03.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Чтобы

Чтобы ты тянулся за мыслю умного человека
Не нудел и свистел
А речь была последовательной и разумной
Так что все его 6482 смс за ночь проштудируй.
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Страница 303 из 304«1...301302303304»
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