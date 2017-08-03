Первый комментарий по поводу установки частного номера на служебном Lexus акима области прозвучал 27 июля на брифинге заместителя руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхата ИСКЕНДИРОВА. На несколько заданных корреспондентом «НГ» вопросов был получен один ответ: борцы с коррупцией в целом нарушений не увидели, а углубляться в ситуацию не хотят.

NG.kz:

В аттестации, которая проходила с 1 февраля по 1 июля, приняли участие 4 381 госслужащих. 37 из них рекомендовано понизить в должности, 8 - уволить. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ.