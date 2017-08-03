Цитата: аттестации госслужащим, к примеру, задавали вопросы: «Если бы ваш друг нарушил закон, вы бы сообщили об этом? А если коллега?» Вопросы также касались функциональных обязанностей - нужно было четко ответить

Кто в здравом уме или добром здравии ответит на этот провокационный вопрос?

Стучать на друга, это вообще называется человеческим беспределом по отношению к другу..