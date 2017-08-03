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§ NG.kz
Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих корпуса Б в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В аттестации, которая проходила с 1 февраля по 1 июля, приняли участие 4 381 госслужащих. 37 из них рекомендовано понизить в должности, 8 - уволить. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции Асхат ИСКЕНДИРОВ.
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13
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...




Отправлено: 03.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
фамилии героев в студию (уволенных)

плаватель
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...




Отправлено: 03.08.17 - 17:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
И нельзя, не войдя в воду, понять, что она холодная.
А зачем входить если итак издалека видно как других судорога крутит и они тонут?

* 112
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аттестации госслужащим, к примеру, задавали вопросы: «Если бы ваш друг нарушил закон, вы бы сообщили об этом? А если коллега?» Вопросы также касались функциональных обязанностей - нужно было четко ответить

Кто в здравом уме или добром здравии ответит на этот провокационный вопрос?
Стучать на друга, это вообще называется человеческим беспределом по отношению к другу..
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Директор Пляжа
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...




Отправлено: 03.08.17 - 20:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
маловато будет.
судя по работе которую выполняют наши госы
% 50 минимум нужно уволить

Директор Пляжа
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...




Отправлено: 03.08.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Стучать на друга, это вообще называется человеческим беспределом по отношению к другу..

НЕ путай ..пу с пальцем.
и не подменяй понятия.
ты еще тут распальцовкой сверкни.

* 112
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...
112


(Пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Директор Пляжа:
НЕ путай ..пу с пальцем.

То есть ты, в здравом уме и доброй памяти, готов это сделать?
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безумец
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...




Отправлено: 03.08.17 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
акулы готовы сожрать друг друга ,либо работа либо друг ,на службе у государства не ищите друзей ,а ищите врагов ,ведь народ не обманешь ,,то есть у чиновника не должно быть доверия к коллегам и своему окружению ,из за страха неправомерных решений и по скорому доносу слуга народа будет стараться все замечать ,чтобы самому не вляпаться лицом в грязь,,

* 112
Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих корпуса Б в Костанайской области
112


(Пользователи)
Сообщений: 5230
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 23:06
Комментарий проходит проверку.
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* Алиса
Re: Восемь чиновников уволены после аттестации госслужащих...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3517
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
прям в тему
Госслужащими Казахстана похищено более 150 млрд тенге, предназначенных для социальных программ
статья тут
http://newtimes.kz/eshche/kriminal/item/56560-gossluzhashchimi-kazakhastana-pokhishcheno-bolee-150-mlrd-tenge-prednaznachennykh-dlya-sotsialnykh-programm
последний абзац - показательный))))
Цитата:
«Сумма по оконченным уголовным делам составила 151,5 млрд тенге, которые на выполнение социальных программ государства. На эти деньги можно было построить около 70 школ на 1200 мест, около 80 детских садов, либо около 40 больниц с фондом необходимого комплекта оборудования», — рассказал руководитель управления профилактической работы и контроля Комитета госдоходов МФ РК Арман Есембаев.
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