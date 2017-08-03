Цитата: Диамама:

Знаю одну родительницу, чей ребенок уже 2 года с лишним ждет помпу.

Цитата: Диамама:

когда я к нашему обл.энду приехала весной и сказала, что хочу написать заявление на помпу, она ответила:" Пишите, у меня этих заявлений целая папка," и эту самую папку достала, чтоб мне пример заявления дать.

Так дело, получается, не в новом законе, а в старых кадрах, которые не дают хода заявлениям - с ними и надо бороться. Может, лучше писать в минздрав, прокуратуру, премьеру или президенту, а не бесполезные петиции? Только со всеми фамилиями и датами - не анонимно. Насколько я знаю, написать сайт для петиций, купить хостинг - много денег не надо, а потом его раскрутить и рубить бабки с рекламы. А к адресатам эти петиции могут не иметь никакого отношения. Можно обратиться в редакции газет - они тоже помогают в решении проблем. Вы инструмент борьбы выбрали совсем не тот.

Цитата: Иван Тыртышный:

Комментируют то о чем не знают - только наемные тролли.

Всё верно - мне же надо деньги отрабатывать.



Ну и ещё: чиновники руководствуются совокупностью критериев для выдачи этих помп. Действительно ли ваши дети соответствуют всем этим критериям? Я это не утверждаю, а просто спрашиваю - вы видели эти нормативные документы и действительно ли ребенок нуждается в выдаче? Безусловно, с ним и вам удобнее, и ребенку. Но всё же? И какая цена этих помп?



[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2017 - 23:01]