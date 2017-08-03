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§ NG.kz
Инсулиновые помпы детям.
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, уважаемые читатели НГ. Прошу о помощи. Буквально 5 минуточек вашего времени. Максимальный репост приветствуется. Мы, родители детей с сахарным диабетом 1 типа, отчаянно нуждаемся в ваших подписях в защиту петиции
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* Victor Yang
Re: Инсулиновые помпы детям.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8985
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 14:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А этот сайт, вообще, какую силу имеет?
Ну и вот от вчера новость:
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/minzdrav-nujdayuschiesya-deti-obespechenyi-insulinovyimi-323541/

Никто их не будет прекращать закупать, просто деньги не будут выделяться специально, а будут по потребности.
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Алтынай
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж!Министерство пудрит всем мозги!Люди привыкли верить СМИ,а мы тут бьемся изо всех сил.

§ Диамама
Re: Инсулиновые помпы детям.
Диамама


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.08.17
Отправлено: 03.08.17 - 18:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
http://www.onlinepetition.kz/1112ae/petition.html
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Иван Тыртышный
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Виктор Янг! Комментируют то о чем не знают - только наемные тролли. А я лично знаком с не менее 10 родителей, которые уже полгода и более не могут получить инсулиновые помпы для своих детей - их закуп уже приостановлен, их нет... При этом представитель Минздрава, не просто лукавит - он врет на всю страну! Или он не знает, что ежегодный прирост заболевания составляет 20-25%? Что значит - в случае выявления потребности - они в Минздраве вакцину от СД 1 типа изобрели? Где она? И где нобелевская премия для Биртанова?

§ Диамама
Re: Инсулиновые помпы детям.
Диамама


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 03.08.17
Отправлено: 03.08.17 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый вечер. Вы верите всему, что говорят чиновники? Все в курсе, что они говорили перед каждой девальвацией.
Поверьте, я не одна такая. Обычно помпу дают в течение недели после направления эндокринолога. В моем случае практически прошло уже 2 недели. Но какого-то продвижения по этому вопросу не замечаю. Вполне логично, что я беспокоюсь.
Знаю одну родительницу, чей ребенок уже 2 года с лишним ждет помпу. Многие родители по всему Казахстану общаются. У нас есть группы, поэтому хорошо знаем, что происходит в других городах.
Процитирую слова одной мамы: "Мне понравилось, как вчера министр сказал, что нет потребности. А когда я к нашему обл.энду приехала весной и сказала, что хочу написать заявление на помпу, она ответила:" Пишите, у меня этих заявлений целая папка," и эту самую папку достала, чтоб мне пример заявления дать. Вот вам и "нет потребности".
Насколько мне известно, в Костанае еще более или менее с помпами. Другие регионы стоят в очереди на помпу месяцы и годы. А теперь у нас отнимают и это.
Насчет того, имеет ли силу эта петиция. Честно говоря, не знаю. Но сидеть просто так и молчать тоже нельзя. Под лежачий камень вода не течет. Думаю, любой здравомыслящий человек это понимает.
Надеюсь на ваше понимание.
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Пелена
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласна с Иваном . Я тоже знакома с этой проблемой , а проблема эта ОГРОМНАЯ . Надеюсь Минздрав перестанет лукавить и пойдет детям навстречу.

Евгения
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Виктор просто видимо не знает каково это, когда ребенку 11 месяцев и у него сд, а ему нужно подбирать дозы инсулина, крооошечные такие дозировочки -0.1- 0.3 , а ручки инсулиновые в больнице выдают с шагом 1.0 И как прикажете ребенка правильно компенсировать? И плюс ещё куча уколов малышу ручками и плюс постоянные (10- 15 в сутки) замеры уровня глюкозы... А это тоже уколы, только в пальцы. Поэтому у наших деток подушечки пальцев постоянно коричневые от проколов :-( Оставьте помпы нашим детям! Им и так непросто в этом мире!

Алтынай
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вас самого коснулся диабет?Если верить всему,что говорят чиновники,мы живём припеваючи.По факту,большущая часть населения за гранью бедности.Окунитесь головой в реальную статистику во всем,волосы поседеют от цифр.Если Вы не имеете отношения к Диабету,пройдите мимо без комментариев.Уже тошно таких диванных комментаторов!!!😡😡😡Цитата:
Victor Yang:

Наталья
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 22:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не отнимайте у детей , то что им жизненно необходимо!!! Без инсулиновой помпы мы не можем компенсировать ребенка. Представитель минздрава говорит,что дети диабетики всем обеспечены- это Враньё!!! Выдают 1 пачку тест полосок на месяц и всё , а детям необходимо для нормальной компенсации 6-7 упаковок в месяц.Очень надеюсь что нас услышат!

* Victor Yang
Re: Инсулиновые помпы детям.
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8985
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Диамама:
Знаю одну родительницу, чей ребенок уже 2 года с лишним ждет помпу.

Цитата:
Диамама:
когда я к нашему обл.энду приехала весной и сказала, что хочу написать заявление на помпу, она ответила:" Пишите, у меня этих заявлений целая папка," и эту самую папку достала, чтоб мне пример заявления дать.

Так дело, получается, не в новом законе, а в старых кадрах, которые не дают хода заявлениям - с ними и надо бороться. Может, лучше писать в минздрав, прокуратуру, премьеру или президенту, а не бесполезные петиции? Только со всеми фамилиями и датами - не анонимно. Насколько я знаю, написать сайт для петиций, купить хостинг - много денег не надо, а потом его раскрутить и рубить бабки с рекламы. А к адресатам эти петиции могут не иметь никакого отношения. Можно обратиться в редакции газет - они тоже помогают в решении проблем. Вы инструмент борьбы выбрали совсем не тот.
Цитата:
Иван Тыртышный:
Комментируют то о чем не знают - только наемные тролли.

Всё верно - мне же надо деньги отрабатывать.

Ну и ещё: чиновники руководствуются совокупностью критериев для выдачи этих помп. Действительно ли ваши дети соответствуют всем этим критериям? Я это не утверждаю, а просто спрашиваю - вы видели эти нормативные документы и действительно ли ребенок нуждается в выдаче? Безусловно, с ним и вам удобнее, и ребенку. Но всё же? И какая цена этих помп?

[Исправлено: Victor Yang, 03.08.2017 - 23:01]
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Наталья
Re: Инсулиновые помпы детям.




Отправлено: 03.08.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.

* Алиса
Re: Инсулиновые помпы детям.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3517
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.17 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проблема действительно очень серьезная.
Но накидываться на человека не очень то и хорошо было!
Ведь Victor Yang прав: какой смысл писать петиции на каких-то непонятных интернет - ресурсах????????? :-x
Вы уверены что их читают? В том числе тот кому вы адресовали? Очень сомневаюсь! Он же вам перечисли адресатов - более реальных. Среди вас, думаю, есть/найдутся юридически грамотные люди, которые помогут оформить бумаги и сделать так, чтобы эти бумаги дошли до тех, кому адресованы, не затерялись. Иметь какую-то реакцию на ваши "крики" о помощи и т.д.
Кроме того есть варианты и публичной огласки (дубляжа, помимо, в дополнение к письменным) данного вопроса - те же СМИ: НГ, Время, Ратель,да тот же ХАБАР, КТК и т.д. - это будет более действенно, чем петиции на сайтах, которые могут быть в любой момент удалены или информация подчищена - ведь это секунды и вы никому не докажете что там что-то было вообще.
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