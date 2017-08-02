112 Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро #45





(Пользователи) Сообщений: 5230

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 21:56 Посмотрел мельком графику, динамику то есть..

Свежей за 17й пока нет.

Но по всем параметрам объем торговли снизился с Россией на то ли на 30, то ли на 40 с чем то процентов..

Вот кстати и ответ, Союз помог нам или нет..

Хотя Россия это согласен, основной партнер, но доля торговли с ней стремительно уменьшается..

А вроде казалось бы..

Людишки уезжают, цены прыгают, латинницу вводят, где плюсы от Союза?

Про улицы, переселения юг-север, языки и прочее вообще уже молчу..

Назвать то хоть один плюс в таможенном союзе сейчас, в сравнении с тем, когда мы были равноправными партнерами, очень сложно..

Скорее это будет как то локально в большей мере..

И события на Украине стали катализатором этого..

Когда их поставили в жосткие условия - Или вы с нами или вы против нас..