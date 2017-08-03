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≡ Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 августа 2017 года тариф на природный газ повысился для двух категорий потребителей Костанайской области: для юридических лиц и компаний, вырабатывающей тепловую энергии, в том числе - для ГКП «КТЭК».
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§ KOS77
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еська:
Два брата молодцы, один за газом следит, второй генерал за правопорядком следит!

Да уж, а над всеми два других брата, один страной рулит, другой газом...
Цитата:
У6:
Сколько теперь будет стоять отопление??

Хороший вопрос, если КТЭКу на 2 тенге накинули, то он в свою очередь в тройном размере компенсирует повышение за счет своих абонентов.
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§ MEN
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...
MEN


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 53
Регистрация: 19.01.07
Отправлено: 03.08.17 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Камыстинка:
Кто-нибудь может объяснить чехарду с цифрами?Заявленная стоимость 21,881 тенге за 1 куб. м.осталась без изменения.Мы же платим 24,50708 за 1 куб.м.Ничего не понимаю :-x

сейчас под рукой нет квитка, но сегодня смотрел такая же цифра 24 с копейками. Кто кого накалывает?
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777
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тариф можно хоть какой нарисовать и обосновать. Главное чтобы население не перестало платить коммуналку из-за превышения предела своей платежеспособности ...

Гость
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 22:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
21.881 тенге - это без НДС, а с НДС - 24.507

безумец
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...




Отправлено: 03.08.17 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хотелось бы ,чтобы осветили тему доставки газа в баллонах населению города,закрыть то закрыли частников ,а взамен 2 точки реализации сжиженного газа и без доставки в разных концах города,,уже бы нашли посредников по доставке газа ,,мука -сахар-картофель -лук имеют доставку ,а газбаллоны у порога жилья приобрести пока проблема ,,по городу нуждающихся наберется не менее 3 000 ,включая столовые и кафе,
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