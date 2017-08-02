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§ NG.kz
Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.17 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Курс национальной валюты в обменниках превысил 343 тенге за доллар. Об этом свидетельствуют данные портала Kurs.kz.
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кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Санкции и на нас давят..
Вот не были бы в Союзе, 180 так и было бы..
Вот такую чушь я помню слышал в начале 94 года когда приехал в Казахстан , когда здесь тенге ввели , что жизнь наступит с теньгой как в Эмиратах и Саудовцев . Я помню курс обмена 1,5 , потом сразу 4,5 стал к доллару , а рубль 4,6 был как и сейчас , только цены слишком изменились. так , что таможенный Союз был и 25 лет назад . Теперь посчитай сколько должен быть рубль если наша экономика это всего 6,5% российской

* 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Надоело провожать друзей и рабочих на пмж в другую страну . Я д

В какую другую?
Если у нас одна экономика одна страна?
В Узбекистон что ли?
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* 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 13:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
таможенный Союз был и 25 лет назад . Теперь посчитай сколько должен быть рубль если наша экономика это всего 6,5% российской

Мне не важно что было тогда в лихие 90е, когда мы продали СССР..
Мне больше важен 2013 и сейчас..
Есть с чем сравнить, или срОвнить..
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Читатель 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 14:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самая мудрая и самая дальновидная валюта в мире (вопрос для кроссворда)

кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 15:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Есть с чем сравнить, или срОвнить..

Плохо когда об экономике говорят вчерашние пастухи или трактористы , поэтому у нас с образованием сх Байтурсынова или Кинэу работают на руководящих местах и кроме как на ослов , баранов и верблюдов , еще и лошадей у моста и на Герцена понимания развития области и страны в целом мозгов не хватает

кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если у нас одна экономика одна страна?
В Узбекистон что ли?

Узбекистан сегодня имеет рентабельность почти 7% , но оттуда полтора миллиона в Россию на заработки едут, но там в отличие от нас 30 млн человек живет .Наши гастарбайтеры тоже работают в России, а у нас этих рук не хватает , потому , что с нашей экономикой и рынком зарплату как в России мы не можем платить

Вайпер .
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я чего писал в " Свободных темах " , только надсмехались , :-x один про окорочка мне ответил , другой про обвал доллара , третий что на базаре слышал , теперь пользуйтесь , ещё не то в обменниках увидите - август он всегда себя показывал . кроме прошлого года .

§ Victor Yang
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8983
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 03.08.17 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Наши гастарбайтеры тоже работают в России

Ну, уровень наших и узбекских гастарбайтеров сравнивать не стоит. Наших-то и гастарбайтерами неловко называть.
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* 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Наши гастарбайтеры тоже работают в России, а у нас этих рук не хватает , потому , что с нашей экономикой и рынком зарплату как в России мы не можем платить

Разговор о них?
Ну в таком случае у меня гастарбайтеры сейчас с России живут..
Это как то тебя успокоит?
Я говорю про смысл таможенного союза, его совсем нет, более того, к нам применяются санкции по Украине, то есть мы значительно страдаем от политики нашего Союза..
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* 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
Надоело провожать друзей и рабочих на пмж

Кстати..
Вот заметь, со вступлением в Союз людишки как то еще больше начали уезжать..
Это ли не показатель того, что Союз лишь завуалированная сторона только крупного олигархического бизнеса, которому плевать на обычных людей и их благосостояние?
Для примера посмотри на состояние того же Ибрагимова, которое увеличилось там на сколько то, но не смотря на это, на нашем ССГПО рвуться трубы от элементарной старости и нехватки денег их заменить..
Еще пример, далеко ходить не надо, Казактелеком, который ввел в период Союза свои 3 процента и сколько наварился?
А как с курсом рубля, когда начали разоряться фермеры, но, при этом кое кто завез дорогостоящее оборудование на несколько миллиардов долларов с той же России и теперь продал его опять же туда, обогатившись практически ровно в два раза..
А ты думал курс 180 держали потому что тупые?
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кустанаец 1
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А ты думал курс 180 держали потому что тупые?

Не потому что тупые , а потому , что именно с РФ больше всего оборот у КЗ , а нефтевалюта для проживания здесь для кучки людей более выгодна при высокой себестоимости Они ты думаешь покупают молоко ДЭП или Новый день?)) Или кофе из Астыкжана ? Уезжают люди потому что там в России заработки выше чем здесь Ты знаешь сколько стоит например купить резину на К700 там в РФ или у нас здесь ? какая разница ?

§ Обликоморале
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3273
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.17 - 20:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Просто так, для информации )
думайте сами...
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банкыр
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро




Отправлено: 03.08.17 - 21:00
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Тенге резко ослабел по отношению к доллару и евро
112


(Пользователи)
Сообщений: 5219
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
кустанаец 1:
что именно с РФ больше всего оборот у К

Врать давай не будем..
По моему из 180ти долларов инвестиций доля США 60 миллиардов..
С Россией как раз после вступления упал товарооборот..
Таблицы посмотри сколько было и сколько стало..
Вот тебе и Союз..
И уезжают насчет этого..
Еще раз, так где все чудеса таможенного Союза, если людишки уезжают?
Не получилось все таки зажить богато и счастливо, как нам предлекали 2 года аналитеги НГ?
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