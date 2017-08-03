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≡ Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской области вырос до 21,881 тенге за 1 кубометр
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29123
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.17 - 17:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 1 августа 2017 года тариф на природный газ повысился для двух категорий потребителей Костанайской области: для юридических лиц и компаний, вырабатывающей тепловую энергии, в том числе - для ГКП «КТЭК».
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§ KOS77
Re: Тариф на природный газ для теплокомпаний в Костанайской...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 608
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 03.08.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Еська:
Два брата молодцы, один за газом следит, второй генерал за правопорядком следит!

Да уж, а над всеми два других брата, один страной рулит, другой газом...
Цитата:
У6:
Сколько теперь будет стоять отопление??

Хороший вопрос, если КТЭКу на 2 тенге накинули, то он в свою очередь в тройном размере компенсирует повышение за счет своих абонентов.
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