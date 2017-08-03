Цитата: Еська:

Два брата молодцы, один за газом следит, второй генерал за правопорядком следит!

Да уж, а над всеми два других брата, один страной рулит, другой газом...

Цитата: У6:

Сколько теперь будет стоять отопление??

Хороший вопрос, если КТЭКу на 2 тенге накинули, то он в свою очередь в тройном размере компенсирует повышение за счет своих абонентов.